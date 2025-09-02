ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил защитника, который не входил в планы тренера
Якуб Кивиор на правах аренды присоединился к «Порту»
Лондонский «Арсенал» официально отдал польского защитника Якуба Кивиора в аренду клубу «Порту». Футболист не входил в планы Микеля Артеты, поэтому англичане пытались избавиться от Кивиора.
25-летний футболист будет выступать за португальскую команду до конца сезона 2025/26 и сыграет за «Порту» под 4-м номером.
Кивиор присоединился к лондонскому «Арсеналу» зимой 2023 года из «Специи». С тех пор польский игрок отбегал 68 матчей за «канониров», отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
В новом сезоне Якуб участия в матчах не принимал: дважды оставался вне заявки и один раз просидел игру на скамейке запасных.
Signed and sealed ✍💙— FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025
Our new number 4⃣— FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025
Welcome, Jakub 🇵🇱#SeguimosJuntos pic.twitter.com/pNbqkVNBqv
"Estou aqui para lutarmos juntos pelo FC Porto"— FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025
Glow mode: ON. 💡 pic.twitter.com/YkUJXDfp5w— FC Porto (@FCPorto) September 2, 2025
