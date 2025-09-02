ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил защитника, который не входил в планы тренера

Лондонский «Арсенал» официально отдал польского защитника Якуба Кивиора в аренду клубу «Порту». Футболист не входил в планы Микеля Артеты, поэтому англичане пытались избавиться от Кивиора.

25-летний футболист будет выступать за португальскую команду до конца сезона 2025/26 и сыграет за «Порту» под 4-м номером.

Кивиор присоединился к лондонскому «Арсеналу» зимой 2023 года из «Специи». С тех пор польский игрок отбегал 68 матчей за «канониров», отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

В новом сезоне Якуб участия в матчах не принимал: дважды оставался вне заявки и один раз просидел игру на скамейке запасных.

Signed and sealed ✍💙 — FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025