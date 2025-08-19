Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не только Зинченко. Арсенал хочет продать шестерых игроков
Англия
19 августа 2025, 17:50
Не только Зинченко. Арсенал хочет продать шестерых игроков

Клуб работает над трансферами на выход

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Троссард

По информации The Athletic, руководство Арсенала вместе с тренером Микелем Артетой определили игроков, которых нужно продать или отдать в аренду до завершения трансферного окна.

Лондонцы ждут, что действительно получат выгодное предложение из Турции по поводу Александра Зинченко, чей контракт завершается через год.

Кроме украинца в списке на выход Якуб Кивиор, Фабиу Вийера, Рис Нельсон, Карл Хейн и Альберт Локонга.

Не входит в планы тренера и Леандро Троссард, у которого аналогичная с Зинченко ситуация – играть не будет, а контракт завершается через год.

Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Александр Зинченко Якуб Кивиор Фабиу Виейра Альберт Самби Локонга Леандро Троссард Рис Нельсон
Иван Зинченко Источник: The Athletic
