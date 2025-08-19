Не только Зинченко. Арсенал хочет продать шестерых игроков

По информации The Athletic, руководство Арсенала вместе с тренером Микелем Артетой определили игроков, которых нужно продать или отдать в аренду до завершения трансферного окна.

Лондонцы ждут, что действительно получат выгодное предложение из Турции по поводу Александра Зинченко, чей контракт завершается через год.

Кроме украинца в списке на выход Якуб Кивиор, Фабиу Вийера, Рис Нельсон, Карл Хейн и Альберт Локонга.

Не входит в планы тренера и Леандро Троссард, у которого аналогичная с Зинченко ситуация – играть не будет, а контракт завершается через год.