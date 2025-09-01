Зинченко неожиданно перешел в другой клуб АПЛ. Соглашение уже достигнуто
«Ноттингем Форест» подписал украинца
Футболист сборной Украины Александр Зинченко может покинуть «Арсенал».
По информации авторитетного издания The Athletic, Зинченко в последние часы трансферного окна согласовал условия перехода в «Ноттингем Форест». «Лесники» пытаются согласовать аренду украинца до конца текущего сезона.
Трансферное окно в Англии официально закрыто, но вероятно «Ноттингем Форест» подал заявку на этот трансфер до закрытия ТО и имеет время на завершение сделки.
Фабрицио Романо сообщил, что соглашение достигнуто, Александр Зинченко – игрок «Ноттингем Форест»!
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
🚨🌳 Nottingham Forest sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal after Javi Galán deal off, agreement in place. pic.twitter.com/mM42me5kJg— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
