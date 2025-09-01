Зинченко неожиданно перешел в другой клуб АПЛ. Соглашение уже достигнуто

Футболист сборной Украины Александр Зинченко может покинуть «Арсенал».

По информации авторитетного издания The Athletic, Зинченко в последние часы трансферного окна согласовал условия перехода в «Ноттингем Форест». «Лесники» пытаются согласовать аренду украинца до конца текущего сезона.

Трансферное окно в Англии официально закрыто, но вероятно «Ноттингем Форест» подал заявку на этот трансфер до закрытия ТО и имеет время на завершение сделки.

Фабрицио Романо сообщил, что соглашение достигнуто, Александр Зинченко – игрок «Ноттингем Форест»!

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.