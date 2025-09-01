Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко неожиданно перешел в другой клуб АПЛ. Соглашение уже достигнуто
Англия
01 сентября 2025, 23:15 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:25
Зинченко неожиданно перешел в другой клуб АПЛ. Соглашение уже достигнуто

«Ноттингем Форест» подписал украинца

Зинченко неожиданно перешел в другой клуб АПЛ. Соглашение уже достигнуто
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко может покинуть «Арсенал».

По информации авторитетного издания The Athletic, Зинченко в последние часы трансферного окна согласовал условия перехода в «Ноттингем Форест». «Лесники» пытаются согласовать аренду украинца до конца текущего сезона.

Трансферное окно в Англии официально закрыто, но вероятно «Ноттингем Форест» подал заявку на этот трансфер до закрытия ТО и имеет время на завершение сделки.

Фабрицио Романо сообщил, что соглашение достигнуто, Александр Зинченко – игрок «Ноттингем Форест»!

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Арсенал Лондон Ноттингем Форест трансферы АПЛ трансферы Александр Зинченко аренда игрока
Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
Nordenus
Как они все успевают, он же в Марсель собирался уже))
Для Зины это идеальный вариант остаться в АПЛ.
+6
Victor673256ua
Останні години трансферного вікна схожі на сни при температурі 39+
+4
Burevestnik
у Н.Форест за їхнім часом є ще 2,5 години.
Повинні встигнути...
+3
