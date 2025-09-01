Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 21:56 |
Все было оформлено. У чемпиона АПЛ сорвался уже готовый трансфер

Марк Гехи не перейдет в «Ливерпуль»

Все было оформлено. У чемпиона АПЛ сорвался уже готовый трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Английский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Марк Гехи был близок к переходу в «Ливерпуль»

Команды согласовали сумму трансфера – 35 миллионов фунтов стерлингов + 10 процентов от будущей перепродажи игрока. Футболист уже успешно прошел медицинское обследование, но сделка сорвалась. «Кристал Пэлас» в последний момент отказался продавать английского центрбека и оставил чемпиона АПЛ без качественного усиления задней линии.

В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 45 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» закрыл подписание нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

