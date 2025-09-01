Все было оформлено. У чемпиона АПЛ сорвался уже готовый трансфер
Марк Гехи не перейдет в «Ливерпуль»
Английский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Марк Гехи был близок к переходу в «Ливерпуль»
Команды согласовали сумму трансфера – 35 миллионов фунтов стерлингов + 10 процентов от будущей перепродажи игрока. Футболист уже успешно прошел медицинское обследование, но сделка сорвалась. «Кристал Пэлас» в последний момент отказался продавать английского центрбека и оставил чемпиона АПЛ без качественного усиления задней линии.
В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 45 миллионов евро.
Ранее «Ливерпуль» закрыл подписание нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.
🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off.
Guehi stays at #CPFC. 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T
