Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Де Минаур вышел в 1/4 финала US Open и повторил достижение Ллейтона Хьюитта
US Open
01 сентября 2025, 19:58
Де Минаур вышел в 1/4 финала US Open и повторил достижение Ллейтона Хьюитта

Алекс разгромил 435-ю ракетку мира Леандро Риеди в матче 4-го раунда мейджора в США

Де Минаур вышел в 1/4 финала US Open и повторил достижение Ллейтона Хьюитта
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 8) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В матче четвертого раунда австралиец в трех сетах разгромил Леандро Риеди (Швейцария, ATP 435) за 1 час и 35 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Леандро Риеди (Швейцария) [Q] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 3:6, 2:6, 1:6

Это была первая встреча соперников. Следующим оппонентом демона будет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Андрей Рублев.

Де Минаур на US Open 2025, помимо Риеди, также добыл победы над Кристофером О'Коннелом, Синтаро Мочизуки и Даниэлем Альтмайером.

Алекс в шестой раз добрался до четвертьфинала турнира Grand Slam и в третий раз в Нью-Йорке. На счету де Минаура ноль полуфиналов на слэмах.

Де Минаур (2024–2025) стал первым австралийцем, который вышел в четвертьфинал на US Open два года подряд после Ллейтона Хьюитта (2000–2006).

По теме:
Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Екатерина Александрова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Ллейтон Хьюитт Алекс де Минаур Леандро Риеди US Open 2025
