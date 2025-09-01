Де Минаур вышел в 1/4 финала US Open и повторил достижение Ллейтона Хьюитта

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 8) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В матче четвертого раунда австралиец в трех сетах разгромил Леандро Риеди (Швейцария, ATP 435) за 1 час и 35 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Леандро Риеди (Швейцария) [Q] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 3:6, 2:6, 1:6

Это была первая встреча соперников. Следующим оппонентом демона будет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Андрей Рублев.

Де Минаур на US Open 2025, помимо Риеди, также добыл победы над Кристофером О'Коннелом, Синтаро Мочизуки и Даниэлем Альтмайером.

Алекс в шестой раз добрался до четвертьфинала турнира Grand Slam и в третий раз в Нью-Йорке. На счету де Минаура ноль полуфиналов на слэмах.

Де Минаур (2024–2025) стал первым австралийцем, который вышел в четвертьфинал на US Open два года подряд после Ллейтона Хьюитта (2000–2006).