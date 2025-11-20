Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Легендарный Хьюитт вернулся в теннис, чтобы сыграть с сыном на про-уровне
ATP
20 ноября 2025, 12:29 | Обновлено 20 ноября 2025, 12:32
76
0

Легендарный Хьюитт вернулся в теннис, чтобы сыграть с сыном на про-уровне

Ллейтон и Круз даже выиграли один матч на челленджере в Сиднее, причем разгромно

20 ноября 2025, 12:29 | Обновлено 20 ноября 2025, 12:32
76
0
Легендарный Хьюитт вернулся в теннис, чтобы сыграть с сыном на про-уровне
Tennis Australia. Круз и Ллейтон Хьюитты

44-летний австралийский бывший теннисист Ллейтон Хьюитт вернулся на профессиональный уровень, чтобы сыграть в одной пара со своим сыном – 16-летним Крузом.

Ллейтон и Круз заявились на челленджер в Сиднее и сумели преодолеть первый раунд, разгромив австралийский тандем Хайден Джонс / Павле Маринков.

Хьюитты отдали соперникам всего один гейм и завершили матч за 48 минут. Пробиться в полуфинал Ллейтону и Крузу не удалось – в четвертьфинале их выбил дуэт Калум Паттерджилл / Дэйн Суини.

АТР челленджер Сидней. Пары

  • 1/8 финала: Круз Хьюитт / Ллейтон Хьюитт [WC] – Хайден Джонс [WC] / Павле Маринков [WC] – 6:1, 6:0
  • 1/4 финала: Круз Хьюитт / Ллейтон Хьюитт [WC] – Калум Паттерджилл / Дэйн Суини – 5:7, 4:6

Ллейтон Хьюитт является двухкратным победителем турниров Grand Slam, бывшей первой ракеткой мира, чемпионом двух Итоговых турниров и обладателем 30 одиночных трофеев на уровне Тура. Профессиональную карьеру Хьюитт-старший завершил в 2016 году.

По теме:
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Алькарас на US Open 2025 повторил достижение Федерера 10-летней давности
Белозерцев на US Open проиграл парный матч тандему с сыном легенды тенниса
Ллейтон Хьюитт Круз Хьюитт ATP Сидней
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Теннис | 19 ноября 2025, 22:05 0
Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0

Александра за 50 минут разгромила Саду Нахиману на турнире WTA 125 в Чили

Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20 ноября 2025, 06:30 14
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?

Украинская команда заняла 28-е место

Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Футбол | 20.11.2025, 06:22
Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Футбол | 19.11.2025, 19:46
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Футбол | 19.11.2025, 21:27
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 108
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 3
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем