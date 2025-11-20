Легендарный Хьюитт вернулся в теннис, чтобы сыграть с сыном на про-уровне
Ллейтон и Круз даже выиграли один матч на челленджере в Сиднее, причем разгромно
44-летний австралийский бывший теннисист Ллейтон Хьюитт вернулся на профессиональный уровень, чтобы сыграть в одной пара со своим сыном – 16-летним Крузом.
Ллейтон и Круз заявились на челленджер в Сиднее и сумели преодолеть первый раунд, разгромив австралийский тандем Хайден Джонс / Павле Маринков.
Хьюитты отдали соперникам всего один гейм и завершили матч за 48 минут. Пробиться в полуфинал Ллейтону и Крузу не удалось – в четвертьфинале их выбил дуэт Калум Паттерджилл / Дэйн Суини.
АТР челленджер Сидней. Пары
- 1/8 финала: Круз Хьюитт / Ллейтон Хьюитт [WC] – Хайден Джонс [WC] / Павле Маринков [WC] – 6:1, 6:0
- 1/4 финала: Круз Хьюитт / Ллейтон Хьюитт [WC] – Калум Паттерджилл / Дэйн Суини – 5:7, 4:6
Ллейтон Хьюитт является двухкратным победителем турниров Grand Slam, бывшей первой ракеткой мира, чемпионом двух Итоговых турниров и обладателем 30 одиночных трофеев на уровне Тура. Профессиональную карьеру Хьюитт-старший завершил в 2016 году.
A day they’ll never forget 🇦🇺✨— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 19, 2025
Lleyton Hewitt comes out of retirement to team up with his son Cruz as they cruise to a 6-1, 6-0 debut win in Sydney!#ATPChallenger | @TennisAustralia pic.twitter.com/e00TkW15PE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра за 50 минут разгромила Саду Нахиману на турнире WTA 125 в Чили
Украинская команда заняла 28-е место