Легендарный Хьюитт вернулся в теннис, чтобы сыграть с сыном на про-уровне

44-летний австралийский бывший теннисист Ллейтон Хьюитт вернулся на профессиональный уровень, чтобы сыграть в одной пара со своим сыном – 16-летним Крузом.

Ллейтон и Круз заявились на челленджер в Сиднее и сумели преодолеть первый раунд, разгромив австралийский тандем Хайден Джонс / Павле Маринков.

Хьюитты отдали соперникам всего один гейм и завершили матч за 48 минут. Пробиться в полуфинал Ллейтону и Крузу не удалось – в четвертьфинале их выбил дуэт Калум Паттерджилл / Дэйн Суини.

АТР челленджер Сидней. Пары

1/8 финала: Круз Хьюитт / Ллейтон Хьюитт [WC] – Хайден Джонс [WC] / Павле Маринков [WC] – 6:1, 6:0

1/4 финала: Круз Хьюитт / Ллейтон Хьюитт [WC] – Калум Паттерджилл / Дэйн Суини – 5:7, 4:6

Ллейтон Хьюитт является двухкратным победителем турниров Grand Slam, бывшей первой ракеткой мира, чемпионом двух Итоговых турниров и обладателем 30 одиночных трофеев на уровне Тура. Профессиональную карьеру Хьюитт-старший завершил в 2016 году.