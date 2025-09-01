Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
01 сентября 2025, 18:43 | Обновлено 01 сентября 2025, 18:44
Парижанину 23! ПСЖ поздравил Илью Забарного с днем рождения

Игроку сборной Украины и ПСЖ исполнилось 23 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 1 сентября, день рождения празднует Илья Забарный. ПСЖ поздравил своего новичка.

«С Днем рождения, Илья! 23 года нашему парижанину сегодня», – написала пресс-служба парижского клуба.

Илья Забарный присоединился к ПСЖ летом. За новый клуб футболист провел два матча.

Предыдущей командой украинского защитника был «Борнмут». Трансфер Забарного обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро.

Илья Забарный получил вызов в сборную Украины. Вместе с партнерами футболист будет готовиться к матчам со сборными Франции и Азербайджана.

По теме:
Тоттенхэм подпишет вице-чемпиона мира. Он принадлежит ПСЖ
Универсальный нападающий. Владислав Кабаев празднует 30-летие
Киевское Динамо поздравило Владислава Кабаева с днем рождения
Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) день рождения
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
