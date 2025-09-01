Парижанину 23! ПСЖ поздравил Илью Забарного с днем рождения

В понедельник, 1 сентября, день рождения празднует Илья Забарный. ПСЖ поздравил своего новичка.

«С Днем рождения, Илья! 23 года нашему парижанину сегодня», – написала пресс-служба парижского клуба.

Илья Забарный присоединился к ПСЖ летом. За новый клуб футболист провел два матча.

Предыдущей командой украинского защитника был «Борнмут». Трансфер Забарного обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро.

Илья Забарный получил вызов в сборную Украины. Вместе с партнерами футболист будет готовиться к матчам со сборными Франции и Азербайджана.