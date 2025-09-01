От Пайчадзе до Шенгелии: 7 лучших снайперов тбилисского Динамо

…Помню необычный адрес своего товарища по переписке/обмену футбольной атрибутикой в ​​1980-е, фаната тбилисского «Динамо»: «Тбилиси, Дигомский массив». Уже одно это придавало Грузии и ее очаровательной столице неповторимый колорит. Фаны-коллекционеры из советских городов в славянских республиках бывшего СССР жили в большинстве своем на улицах, названных в честь коммунистических вожаков (да и мой бульвар на киевской Чоколовке долгое время носил имя вождя мирового пролетариата, чего уж там), очередных съездов КПСС или юбилейных дат Октябрьского переворота, а районы (а тем более микрорайоны/массивы) в почтовых адресах не указывались, в то же время нередко имели соответствующие названия: Октябрьский, Ленинский и т. п. А вот Грузия уже тогда обладала своеобразием, не изуродованным совком. Конечно, своеобразие, да еще какое (!) имела и ведущая футбольная команда кавказской республики – тбилисское «Динамо».

В детстве я зачитывался книгой Теймураза Мамаладзе «Танго Испания». Казалось бы, основная тема – мундиаль-82, но как же мастерски и каким же сочным языком (кстати, не родным для себя) автор изображает и атмосферу футбольного Тбилиси в то время. И когда видишь эти картины, то понимаешь: тбилисское «Динамо» в то историческое время просто не могло не достичь весомых успехов как во внутренних соревнованиях, так и в Европе. Уж очень атмосферно-футбольным городом была тогда столица Грузии. И в подборке иллюстраций к без преувеличения публицистическому памятнику эпохе «Танго Испания» важную роль играет фотография мальчишек с мячом и подписью: «Тбилиси. Верхний двор».

1 сентября самый популярный клуб Грузии отмечает свое 100-летие. Это ныне национальная сборная кавказской страны состоит из легионеров, многие из которых не прошли через школу столичной динамовской команды. А в советское время талантливое футбольное юношество Грузии так или иначе оказывалось в составе тбилисского коллектива. Многие выдающиеся футбольные фигуры грузинского футбола с гордостью носили букву «Д» на своих футболках, однако лишь семь из них были удостоены приза лучшему бомбардиру чемпионата СССР. Эти мастера представляют разные времена, являются форвардами разного плана, однако общим для них является взрывной темперамент и умение быстро принять нестандартное и правильное решение на футбольном поле. А наблюдать за их игрой было настоящим наслаждением для футбольного гурмана. Итак, вспомним бомбардирскую элиту тбилисского «Динамо».

Генералиссимус

Борис Пайчадзе (1915–1990)

Человек-бомбардир (разделил пальму первенства лучшего снайпера чемпионата СССР 1937 г. с двумя представителями московских клубов), человек-стадион (в его честь назван крупнейший стадион в Тбилиси, где он занимал должность директора), человек без титулов (хотя он и был назван лучшим игроком Грузии ХХ в., но ни одного чемпионства в составе тбилисского «Динамо» не выиграл – дважды 2-й призер, трижды 3-й, еще трижды – финалист Кубка, однако на протяжении всей игровой карьеры оставался преданным этому клубу).

Выдающийся грузинский тренер Андро Жордания так говорил о Пайчадзе: «У него было все: потрясающая техника, точные и мощные удары, физическая сила, вкус, пластичность, богатейшее воображение». А известный грузинский музыкальный критик и преподаватель и в то же время преданный шахматный и футбольный болельщик, автор книг на шахматную и футбольную темы Гулбат Торадзе назвал Пайчадзе ни много, ни мало «Генералиссимусом грузинского футбола». И еще одно определение от кандидата искусствоведения: «Пайчадзе – герой поколений». Обратите внимание: не одного определенного поколения, а именно «поколений» во множественном числе.

В чем же секрет бомбардирских успехов Пайчадзе? Дело в том, что он собственной игрой фактически положил начало термину «блуждающий форвард». Тбилисский нападающий постоянно менял позицию на поле, искал мяч, а не ждал подаяния от полузащитников и владел к тому же незаурядным арсеналом технических средств.

Вероятно, судьба лучшего бомбардира советского сезона-37 и не могла сложиться по-другому. В ведущую команду Грузии он попал по желанию Лаврентия Берии, а отец нападающего, бригадир бригады портовых грузчиков Соломон Пайчадзе, умер в ГУЛАГе – ужасном архипелаге сталинщины.

Баса за тридевять земель

Автандил Гогоберидзе (1922–1980)

Лучший бомбардир чемпионатов СССР 1951 и 1953 гг. защищал цвета тбилисского «Динамо» с послевоенья до начала 1960-х. Является рекордсменом клуба по количеству незабитых пенальти: таковых на его счету изрядный десяток. Стал первым спортсменом Грузии, который с помощью известного журналиста Гаруна Акопова поделился своими воспоминаниями в жанре спортивной мемуаристики. Отмечу, что воспоминания Гогоберидзе в большинстве своем касаются зарубежных поездок со своей командой. И название соответствующее: «С мячом за тридевять земель». Отдельные сентенции в настоящее время вызывают улыбку. К примеру, «немецкий футбол никогда особо не котировался на мировой арене». Упрек-предъява в адрес всего немецкого – это, наверное, обязательная программа того послевоенья. Однако интересны сугубо футбольные моменты. В частности, подробное описание английской игровой стилистики как в обороне, так и в нападении. Любопытен такой пассаж: «Не все нападающие одинаково агрессивны, но, кажется, все одинаково опасны».

Гогоберидзе также не добывал «золота» и не выигрывал Кубок, призером чемпионата становился чуть больше, чем Пайчадзе, ведь провел в команде больше времени. С юных лет имел прозвище Баса, поскольку с детства не произносил звук «с» и надпись «овощная база» прочитал как «овощная баса». К сожалению, в 45-летнем возрасте попал в серьезную автомобильную аварию и на протяжении многих лет был прикован к постели.

Европейский лауреат

Заур Калоев (1931–1997)

Коренной тбилисец имеет самый лучший среднематчевый показатель забитых голов в истории «Динамо». Дважды подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР в 1959 и 1960 гг. Во втором из этих сезонов отличился 4-мя голами в ворота таллиннского «Калева» (а общий счет – 9:2). В составе сборной СССР стал победителем первого Кубка Европы в 1960 г. Закончил карьеру игрока после чемпионского для тбилисцев сезона-1964, однако золотой медалью его не наградили, ведь количество матчей, сыгранных Калоевым в том чемпионате, было небольшим. Кубок СССР он поднимал над головой, но тогда был игроком московского «Локомотива».

Шеварднадзе предоставляет охрану

Илья Датунашвили (1937–2022)

Уроженец Батуми стал в составе тбилисского «Динамо» чемпионом СССР 1964 г. и лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1966 г. В 1964 г. в Ташкенте решающем матче за чемпионство против московского «Торпедо» Илья отметился дублем (общий счет – 4:1). Впоследствии бомбардир вспоминал: «Только что закончился «Золотой матч», мы сразу со стадиона отправились на базу «Пахтакора» – там мы останавливались перед матчем с «Торпедо». Мы не праздновали чемпионство, собрали чемоданы и поехали в аэропорт. Там, в зале ожидания аэропорта, мы встретили столько грузин, что я подумал, что попал в Тбилиси! Они были фанатами «Динамо», а мы летели спецрейсом, но все хотели поехать с нами. Помню, когда мы зашли в ресторан аэропорта, весь зал был переполнен грузинами – люди выпивали по 11 бокалов за нашу победу!».

В сезоне-66 Илья выдал настоящую голевую феерию в матче против «Арарата», забив 5 голов в ворота принципиальных для тбилисской команды оппонентов. Больше в этой игре не забивал никто! Добавлю, что на все про все у Датунашвили ушло менее получаса! Илья Ильич вспоминал: «После пяти голов болельщики отпускали всевозможные шутки. Я помню, как мои братья в армянских семьях в Тбилиси говорили: «Алло, это квартира Датунашвили?». Несколько друзей рассказывали мне, что в Ереване пугали непослушных детей моим именем: иди спать или придет Илья Датунашвили». А Эдуард Шеварднадзе (тогда был министром внутренних дел Грузии) в шутку (но в каждой шутке есть и большая или меньшая доля серьёза, не правда ли?) сказал: «Выставьте охрану у дома Датунашвили на несколько дней, чтобы армяне ничего не сделали».

5 пробоин в Крыльях Советов

Георгий Гавашели (1947–1997)

Уроженец солнечной Гагры вместе с игроком ташкентского «Пахтакора» Берадором Абдураимовым забили больше всех остальных в союзном чемпионате 1968 г. Заметили, что в триумфальных для киевского «Динамо» под руководством Виктора Маслова сезонах во второй половине 1960-х дважды лучшими снайперами становились тбилисские игроки? В известной степени, это закономерно, ведь, в отличие от киевлян, кавказские нападающие тяготели к индивидуальной игре. Поговаривали, правда, что лучшим снайпером Гавашели стал не вполне честно, ведь в последних трех матчах забил 8 голов, причем в ворота команды «Крылья Советов» из тогдашнего Куйбышева (ныне – Самара) целых 5! Но, как бы то ни было, а в историю Георгий Григорьевич вошел. Да и к его сопернику в борьбе за титул лучшего бомбардира были вопросы. Гавашели, к сожалению, защищал цвета «Динамо» как раз между двумя чемпионствами грузинского клуба и своей золотой медали не получил. А к выигрышу Кубка СССР в 1976 г. имел опосредованное отношение.

Искатель нетривиальных путей

Гиви Нодия (1948–2005)

Лучший бомбардир чемпионата СССР 1970 г. Нодия мне лично больше запомнился игроком «Локомотива», на завершающем этапе игровой карьеры. Как музыкант в конце исполнения музыкального произведения, он пытался эмоцией усилить впечатление от своей игры. Однако лучшим бомбардиром и №1 в списке 33 лучших футболистов сезона он становился на рубеже 1960-х – 1970-х, будучи игроком тбилисского коллектива. Невысокий (168 см) быстрый дриблер умел найти нетривиальный путь к воротам соперников. На старте сезона-70 он отмечался забитым голом в 6-ти из 7-ми первых матчей. Забил в том числе и киевскому «Динамо» в домашнем поединке, огорчив Евгения Рудакова. А во 2-м круге Нодия выдал хет-трик в матче против «Спартака» из тогдашнего Орджоникидзе (ныне – Владикавказ). При счете 2:2 во 2-м тайме форвард тбилисского клуба в течение 15 минут трижды заставлял кипера североосетинского клуба Владимира Олейника вынимать мяч из сетки ворот. В 1973 г. в матче Кубка УЕФА против софийской «Славии» Гиви Нодия и Георгий Гавашели выдали настоящую феерию, забив каждый по голу еще до перерыва, эти голевые достижения обусловили и окончательную победу тбилисцев.

Единственный, кто дважды

Рамаз Шенгелия (1957–2012)

В честь чемпиона СССР 1978 г., обладателя Кубка СССР 1979 г., обладателя Кубка кубков 1981 г. (как пишет современная грузинская пресса, «он был одним из тех, кто подарил нам ночь 13 мая» – речь идет о победе в Кубке кубков), лучшего бомбардира чемпионата СССР 1981 г. был назван стадион в его родном Кутаиси, откуда он в 20-летнем возрасте перебрался в столицу. В 1981 г. в голосовании за Золотой мяч занял 7-е место. Кроме того, Рамаз был единственным грузином, дважды признанным лучшим футболистом СССР. Наилучшим защитником, против которого играл, Шенгелия называл Фила Томпсона из «Ливерпуля», а на внутренней арене выделял киевлянина Сергея Балтачу: «Он не был грубым, просто хорошо боролся за мяч».

Шенгелия был очень скромным человеком и секрет своего бомбардирства видел в ювелирных передачах Давида Кипиани: «Дато так подает и так дает мне мяч, что мне остается просто забить гол, увернуться тяжелее». Но среди высказываний Рамаза выделю другое: «Для парней моего поколения «Динамо» (Тбилиси) означало гораздо больше, чем просто футбольная команда». По-моему, очень точное определение!

***

Помню горячее боление с отцом за тбилисский клуб в финале Кубка кубков-1981. Как же мы радовались евроуспеху грузинской команды! А вскоре 97-тысячная аудитория Республиканского стадиона столицы Украины (ныне – НСК «Олимпийский») устроила сумасшедшую овацию Нодару Ахалкаци и его подопечным во время динамовского дерби… Не только деревья тогда были большими, но и имена в составах обеих команд олицетворяли величие. Да, когда-то тбилисское «Динамо» выбивало из еврокубков «Интер», «Наполи», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Фейеноорд», и, собственно, радовалось завоеванию евротрофея – Кубка кубков. А в 2020-е исторический грузинский гранд терпит сокрушительное поражение от команды, представляющей Фарерские острова. Тот же «Кайрат», который в союзном чемпионате котировался куда ниже тбилисского «Динамо», будет играть в Лиге чемпионов, а известный грузинский клуб таким достижением похвастать не может и близко. Хотя Грузия, как и раньше воспитывает немало искусных мастеров кожаного мяча, однако практически все они, едва встав на ноги, едут за границу, и не всегда в самые сильные лиги. А болельщики тбилисского «Динамо» вынуждены жить воспоминаниями о славном прошлом и созерцать малоприятное настоящее, переключив фокус своего позитива на национальную сборную. Но, думаю, успехи постсоветских клубов (речь идет не только о «Кайрате», но и о «Карабахе», «Астане», «Шерифе» и др.) рано или поздно заставят и боссов тбилисского «Динамо» всерьез взяться за дело. Остроумцы говорят, что для этого нужен незаурядный евроуспех армянского клуба (например, «Ноа», который, выбив словенскую «Олимпию», будет играть на основном этапе Лиги конференций) – тогда, мол, ревность возьмет свое, и в грузинской столице возродят знаменитый коллектив. Может, шутники и правы, кто знает. Во всяком случае, талантливой молодежи в грузинском футболе хватает, однако вряд ли для современных молодых людей «Динамо» (Тбилиси) означает нечто гораздо большее, чем просто футбольная команда.

Но как бы то ни было, праздник есть праздник. С юбилеем, динамовцы! Ренессанса!

Алексей РЫЖКОВ