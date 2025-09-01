Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 сентября 2025, 16:23 | Обновлено 01 сентября 2025, 16:34
ВИДЕО. Жирона оригинально объявила о трансфере Ваната

Владислав стал игроком каталонского клуба

ВИДЕО. Жирона оригинально объявила о трансфере Ваната
ФК Жирона. Владислав Ванат

1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов. Его трансфер обошелся каталонцам в 20 миллионов евро.

О подписании украинца «Жирона» объявила оригинальным видео.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

ВИДЕО. Жирона оригинально объявила о трансфере Ваната.

Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ видео
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
