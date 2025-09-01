ВИДЕО. Жирона оригинально объявила о трансфере Ваната
Владислав стал игроком каталонского клуба
1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов. Его трансфер обошелся каталонцам в 20 миллионов евро.
О подписании украинца «Жирона» объявила оригинальным видео.
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
ВИДЕО. Жирона оригинально объявила о трансфере Ваната.
😏🇺🇦 Un més a la col·lecció pic.twitter.com/FAWWcGAy5C— Girona FC (@GironaFC) September 1, 2025
