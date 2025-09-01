Все решили детали. Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Артем мог перейти в Милан
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не перейдет в «Милан», сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, переговоры между двумя клубами об обмене 28-летнего нападающего римлян на Сантьяго Хименеса зашли в тупик из-за деталей сделки. «Милан» хотел, чтобы это были две аренды, а «Рома» настаивала на полноценных переходах.
Отмечается, что в воскресенье вечером, 31 августа, клубы сошлись на том, что сделки не будет. Но все же и украинец, и Хименес все еще могут покинуть римлян и миланцев соответственно, поскольку получили предложения из английской Премьер-лиги.
Ранее спортивный директор «Ромы» рассказал, останется ли Довбик в клубе.
