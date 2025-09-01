Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все решили детали. Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Италия
01 сентября 2025, 17:45
Все решили детали. Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб

Артем мог перейти в Милан

Все решили детали. Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не перейдет в «Милан», сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, переговоры между двумя клубами об обмене 28-летнего нападающего римлян на Сантьяго Хименеса зашли в тупик из-за деталей сделки. «Милан» хотел, чтобы это были две аренды, а «Рома» настаивала на полноценных переходах.

Отмечается, что в воскресенье вечером, 31 августа, клубы сошлись на том, что сделки не будет. Но все же и украинец, и Хименес все еще могут покинуть римлян и миланцев соответственно, поскольку получили предложения из английской Премьер-лиги.

Ранее спортивный директор «Ромы» рассказал, останется ли Довбик в клубе.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
