Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 02:46 |
Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?

Каталонцы финализировали сделку с украинским нападающим

Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?
ФК Жирона. Владислав Ванат

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

По информации испанских СМИ, «Жирона» заплатит за Владислава 17 миллионов евро, то есть меньшую сумму, чем составляла его калусула (20 млн евро). В соглашении не предусмотрены ни бонусы, ни процент от будущей перепродажи форварда сборной Украины. Каталонцы выкупили 100% прав на игрока.

Переход Владислава вошел в десятку самых дорогих выходных трансферов киевлян за всю историю.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

По теме:
ВИДЕО. Рожденный форвардом. Как играет румынский новичок Динамо
Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
