Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?
Каталонцы финализировали сделку с украинским нападающим
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
По информации испанских СМИ, «Жирона» заплатит за Владислава 17 миллионов евро, то есть меньшую сумму, чем составляла его калусула (20 млн евро). В соглашении не предусмотрены ни бонусы, ни процент от будущей перепродажи форварда сборной Украины. Каталонцы выкупили 100% прав на игрока.
Переход Владислава вошел в десятку самых дорогих выходных трансферов киевлян за всю историю.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
