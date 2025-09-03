Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

По информации испанских СМИ, «Жирона» заплатит за Владислава 17 миллионов евро, то есть меньшую сумму, чем составляла его калусула (20 млн евро). В соглашении не предусмотрены ни бонусы, ни процент от будущей перепродажи форварда сборной Украины. Каталонцы выкупили 100% прав на игрока.

Переход Владислава вошел в десятку самых дорогих выходных трансферов киевлян за всю историю.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.