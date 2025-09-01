Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 09:45 |
1

Рекордный трансфер. Один из лучших форвардов мира отправился в Ливерпуль

В понедельник, 1 сентября, Александер Исак пройдет медосмотр и подпишет контракт на шесть лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Один из лучших форвардов мира – Александер Исак – в понедельник, 1 сентября, покинул английский «Ньюкасл» и отправился в Ливерпуль для прохождения медосмотра.

После непростых переговоров, которые длились несколько месяцев, «сороки» согласились отпустить шведского футболиста в расположение чемпионов Английскиой Премьер-лиги.

По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, Исак получил разрешение на прохождения медосмотра в «Ливерпуле», после чего он подпишет контракт на шесть лет.

Переход форварда станет самым входящим дорогим трансфером в истории Премьер-лиги – по данным британской прессы «Ньюкасл» заработает 125 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Исак согласовал условия личного контракта с «мерсисайдцами» еще в июле, однако «сороки» отказывались отдавать игрока в «Ливерпуль». После того, как швед объявил бойкот и отказался играть за свою команду, «Ньюкасл» был вынужден согласится на трансфер.

Ливерпуль Ньюкасл Александер Исак
Николай Титюк Источник: Бен Джейкобс
