Рекордный трансфер. Один из лучших форвардов мира отправился в Ливерпуль

Один из лучших форвардов мира – Александер Исак – в понедельник, 1 сентября, покинул английский «Ньюкасл» и отправился в Ливерпуль для прохождения медосмотра.

После непростых переговоров, которые длились несколько месяцев, «сороки» согласились отпустить шведского футболиста в расположение чемпионов Английскиой Премьер-лиги.

По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, Исак получил разрешение на прохождения медосмотра в «Ливерпуле», после чего он подпишет контракт на шесть лет.

Переход форварда станет самым входящим дорогим трансфером в истории Премьер-лиги – по данным британской прессы «Ньюкасл» заработает 125 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Исак согласовал условия личного контракта с «мерсисайдцами» еще в июле, однако «сороки» отказывались отдавать игрока в «Ливерпуль». После того, как швед объявил бойкот и отказался играть за свою команду, «Ньюкасл» был вынужден согласится на трансфер.