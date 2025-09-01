Рекордный трансфер. Один из лучших форвардов мира отправился в Ливерпуль
В понедельник, 1 сентября, Александер Исак пройдет медосмотр и подпишет контракт на шесть лет
Один из лучших форвардов мира – Александер Исак – в понедельник, 1 сентября, покинул английский «Ньюкасл» и отправился в Ливерпуль для прохождения медосмотра.
После непростых переговоров, которые длились несколько месяцев, «сороки» согласились отпустить шведского футболиста в расположение чемпионов Английскиой Премьер-лиги.
По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, Исак получил разрешение на прохождения медосмотра в «Ливерпуле», после чего он подпишет контракт на шесть лет.
Переход форварда станет самым входящим дорогим трансфером в истории Премьер-лиги – по данным британской прессы «Ньюкасл» заработает 125 млн фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что Исак согласовал условия личного контракта с «мерсисайдцами» еще в июле, однако «сороки» отказывались отдавать игрока в «Ливерпуль». После того, как швед объявил бойкот и отказался играть за свою команду, «Ньюкасл» был вынужден согласится на трансфер.
Alexander Isak has permission to undergo his medical today and is travelling to Liverpool this morning. He will sign a six-year deal. Fee is £125m with no add-ons.🇸🇪 pic.twitter.com/pyL5R48Wrk— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 1, 2025
