Чемпионат Германии
Кельн
31.08.2025 20:30 – FT 4 : 1
Фрайбург
Германия
01 сентября 2025, 03:27 | Обновлено 01 сентября 2025, 04:18
Кельн разгромил Фрайбург, Вольфсбург сыграл вничью с Майнцом

В Германии были сыграны матчи 2-го тура Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа во втором туре немецкой Бундеслиги было сыграно еще два матча.

"Вольфсбург" на собственном поле не справился с "Майнцем". Хозяева вышли вперед в начале игры, но во втором тайме пропустили. Со счетом 1:1 матч и завершился.

"Кельн" провел очень хороший матч против "Фрайбурга". Хозяева смогли разгромить соперника – 4:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бундеслига. 2-й тур. 31 августа

Вольфсбург – Майнц – 1:1

Голы: Центер, 9 – Амири, 89

Вилучення: Сванберг, 90+10

Кельн – Фрайбург – 4:1

Голы: Каминский, 35, Бультер, 47, Тильманн, 56, Эль-Мала, 81, – Эггештайн, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Кельн).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Тильман (Кельн).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Кельн).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Каминьский (Кельн).
