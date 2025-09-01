Кельн разгромил Фрайбург, Вольфсбург сыграл вничью с Майнцом

31 августа во втором туре немецкой Бундеслиги было сыграно еще два матча.

"Вольфсбург" на собственном поле не справился с "Майнцем". Хозяева вышли вперед в начале игры, но во втором тайме пропустили. Со счетом 1:1 матч и завершился.

"Кельн" провел очень хороший матч против "Фрайбурга". Хозяева смогли разгромить соперника – 4:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бундеслига. 2-й тур. 31 августа

Вольфсбург – Майнц – 1:1

Голы: Центер, 9 – Амири, 89

Вилучення: Сванберг, 90+10

Кельн – Фрайбург – 4:1

Голы: Каминский, 35, Бультер, 47, Тильманн, 56, Эль-Мала, 81, – Эггештайн, 84