Кельн разгромил Фрайбург, Вольфсбург сыграл вничью с Майнцом
В Германии были сыграны матчи 2-го тура Бундеслиги
31 августа во втором туре немецкой Бундеслиги было сыграно еще два матча.
"Вольфсбург" на собственном поле не справился с "Майнцем". Хозяева вышли вперед в начале игры, но во втором тайме пропустили. Со счетом 1:1 матч и завершился.
"Кельн" провел очень хороший матч против "Фрайбурга". Хозяева смогли разгромить соперника – 4:1.
Бундеслига. 2-й тур. 31 августа
Вольфсбург – Майнц – 1:1
Голы: Центер, 9 – Амири, 89
Вилучення: Сванберг, 90+10
Кельн – Фрайбург – 4:1
Голы: Каминский, 35, Бультер, 47, Тильманн, 56, Эль-Мала, 81, – Эггештайн, 84
