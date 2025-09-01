Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кельн разгромил Фрайбург, Вольфсбург сыграл вничью с Майнцем
01 сентября 2025, 03:27 | Обновлено 01 сентября 2025, 07:06
Кельн разгромил Фрайбург, Вольфсбург сыграл вничью с Майнцем

В Германии были сыграны матчи 2-го тура Бундеслиги

01 сентября 2025, 03:27 | Обновлено 01 сентября 2025, 07:06
Кельн разгромил Фрайбург, Вольфсбург сыграл вничью с Майнцем
31 августа во втором туре немецкой Бундеслиги было сыграно еще два матча.

"Вольфсбург" на собственном поле не справился с "Майнцем". Хозяева вышли вперед в начале игры, но во втором тайме пропустили. Со счетом 1:1 матч и завершился.

"Кельн" провел очень хороший матч против "Фрайбурга". Хозяева смогли разгромить соперника – 4:1.

Бундеслига. 2-й тур. 31 августа

Вольфсбург – Майнц – 1:1

Голы: Центер, 9 – Амири, 89

Вилучення: Сванберг, 90+10

Кельн – Фрайбург – 4:1

Голы: Каминский, 35, Бультер, 47, Тильманн, 56, Эль-Мала, 81, – Эггештайн, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Кельн).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Тильман (Кельн).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Кельн).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Каминьский (Кельн).
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором
Кельн Фрайбург Вольфсбург Майнц Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
