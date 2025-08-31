Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику. Видео опубликовала жена

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков стал игроком «Бенфики».

Это событие эмоционально прокомментировала его жена Елизавета, поделившись видео первой реакции на объявление о трансфере.

Футболиста сборной Украины долго не отпускали в другие европейские клубы.

На кадрах Судаков вместе с женой искренне радуются.

Общая сумма трансфера может превысить 30 миллионов евро.