Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 августа 2025, 23:00 |
Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику. Видео опубликовала жена

Елизавета Судакова поделилась трогательным моментом

Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков стал игроком «Бенфики».

Это событие эмоционально прокомментировала его жена Елизавета, поделившись видео первой реакции на объявление о трансфере.

Футболиста сборной Украины долго не отпускали в другие европейские клубы.

На кадрах Судаков вместе с женой искренне радуются.

Общая сумма трансфера может превысить 30 миллионов евро.

Максим Лапченко Источник: Instagram
