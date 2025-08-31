Другие новости31 августа 2025, 23:00 |
1022
0
Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику. Видео опубликовала жена
Елизавета Судакова поделилась трогательным моментом
31 августа 2025, 23:00 |
1022
0
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков стал игроком «Бенфики».
Это событие эмоционально прокомментировала его жена Елизавета, поделившись видео первой реакции на объявление о трансфере.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболиста сборной Украины долго не отпускали в другие европейские клубы.
На кадрах Судаков вместе с женой искренне радуются.
Общая сумма трансфера может превысить 30 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 31 августа 2025, 09:06 8
Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой
Футбол | 31 августа 2025, 20:23 8
Футболист Динамо прокомментировал победу над Полесьем
Футбол | 31.08.2025, 01:09
Футбол | 01.09.2025, 00:20
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Комментарии 0
Популярные новости
30.08.2025, 00:02 1
30.08.2025, 19:59 2
30.08.2025, 07:16 127
30.08.2025, 19:21 9
30.08.2025, 22:10 25
31.08.2025, 00:07 6
30.08.2025, 01:16 1
30.08.2025, 04:00 7