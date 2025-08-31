Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звездный игрок Реала приехал на матч Бенфики против своего клуба
Португалия
31 августа 2025, 21:02 |
Винисиус Жуниор владеет контрольным пакетом акций португальского клуба Алверка

31 августа 2025, 21:02 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор приехал на матч четвертого тура чемпионата Португалии между командами Алверка и Бенфика.

Звездного бразильца заметили на трибунах стадион в городе Алверка-ду-Рибатежу. Вини владеет пакетом контрольных акций ФК Алверка с февраля 2025 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо Вини, на встрече присутствует и украинский хавбек Георгий Судаков, который присоединился к составу Бенфики из донецкого Шахтера в ночь на 31 августа, но в заявку на этот матч не попал.

Бенфика выиграла первый тайм у Алверки со счетом 2:0 благодаря голам Андреаса Шельдерупа и Амара Дедича.

фото фотогалерея Винисиус Жуниор Алверка Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
