ФОТО. Звездный игрок Реала приехал на матч Бенфики против своего клуба
Винисиус Жуниор владеет контрольным пакетом акций португальского клуба Алверка
Бразильский форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор приехал на матч четвертого тура чемпионата Португалии между командами Алверка и Бенфика.
Звездного бразильца заметили на трибунах стадион в городе Алверка-ду-Рибатежу. Вини владеет пакетом контрольных акций ФК Алверка с февраля 2025 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Помимо Вини, на встрече присутствует и украинский хавбек Георгий Судаков, который присоединился к составу Бенфики из донецкого Шахтера в ночь на 31 августа, но в заявку на этот матч не попал.
Бенфика выиграла первый тайм у Алверки со счетом 2:0 благодаря голам Андреаса Шельдерупа и Амара Дедича.
ФОТО. Звездный игрок Реала приехал на матч Бенфики против своего клуба
Vinícius Júnior na bancada para assistir ao FC Alverca x SL Benfica #sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #FCAlverca #SLBenfica pic.twitter.com/AV51QXEhiO— sport tv (@sporttvportugal) August 31, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел на поле все 90 минут
Мехди Тареми присоединился к греческой команде, контракт рассчитан до лета 2027 года