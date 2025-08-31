Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 22:33 |
Роман Гагун рассказал о смене клубной прописки

ФК Кудровка. Роман Гагун

Украинский защитник Роман Гагун, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил неожиданное прощание с «Кудровкой», которое оказалось достаточно резонансным.

– У каждой команды УПЛ есть два списка заявки – А и Б. В список А по большей части заявляют возрастных или опытных футболистов, которые уже не один год играют на профессиональном уровне. Список Б¦ – больше о юных футболистах и ​​молодых воспитанниках. Руководство Кудровки разорвало со мной контракт, потому что, по их мнению, мне не хватило места в заявке А – я слишком возрастной.

– Это никак не связано с вашей ситуацией с ТЦК?

– Нет, там разобрались. У меня есть бронь! Руководство «Кудровки» планировало больше рассчитывать на воспитанников черниговского футбола... Но видите, как получилось...

После этих слов связь прервалась. Позвонив Роману еще раз, футболист принес извинения, заявив, что уже подписал контракт с новой командой и сейчас уезжает из игры.

–Извините, а с какой командой подписали контракт?

– Феникс-Мариуполь – команда из Первой лиги Украины.

– Пошли к Максиму Фещуку... На какой срок подписали контракт с новым клубом?

– На один год, – лаконично ответил Гагун.

Интересно, что 5 августа появилась информация, что Романа Гагуна забрали в ТЦК, но уже 7 августа он тренировался с командой, однако так и не попал в заявку «Кудровки» ни на один из матчей сезона 2025/26.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах
Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне
Олег Вахоцкий
