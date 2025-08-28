ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, только что покинувший Кудровку, нашел себе новый клуб
32-летний Роман Гагун стал футболистом клуба Феникс-Мариуполь
Команда Першої ліги Фенікс-Маріуполь підсилилися досвідченим захисником Романом Гагуном.
Досвідченого 32-річного футболіста офіційно представив спортивний директор клубу Богдан Когут.
Роман Гагун народився 16 липня 1993 року в Шепетівці на Хмельниччині. Перші футбольні кроки робив у рідному місті.
Захищав кольори волочиського «Агробізнеса», львівського «Руху», рівненського «Вереса». Нещодавно залишив клуб УПЛ «Кудрівка».
Прес-служба клубу Фенікс-маріуполь повідомила: «Цей футболіст славиться надійною грою в захисті, хорошим баченням поля та бійцівським характером».
