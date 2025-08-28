Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
28 августа 2025, 05:12 | Обновлено 28 августа 2025, 05:30
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, только что покинувший Кудровку, нашел себе новый клуб

32-летний Роман Гагун стал футболистом клуба Феникс-Мариуполь

ФК Феникс-Мариуполь. Роман Гагун

Команда Першої ліги Фенікс-Маріуполь підсилилися досвідченим захисником Романом Гагуном.

Досвідченого 32-річного футболіста офіційно представив спортивний директор клубу Богдан Когут.

Роман Гагун народився 16 липня 1993 року в Шепетівці на Хмельниччині. Перші футбольні кроки робив у рідному місті.

Захищав кольори волочиського «Агробізнеса», львівського «Руху», рівненського «Вереса». Нещодавно залишив клуб УПЛ «Кудрівка».

Прес-служба клубу Фенікс-маріуполь повідомила: «Цей футболіст славиться надійною грою в захисті, хорошим баченням поля та бійцівським характером».

Роман Гагун Феникс-Мариуполь Кудровка трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины Богдан Когут
Николай Степанов Источник
