Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШОВКОВСКИЙ: «Мне врачи говорили, что у него были проблемы»
Украина. Премьер лига
ШОВКОВСКИЙ: «Мне врачи говорили, что у него были проблемы»

Тренер – о травме Михайленко

ШОВКОВСКИЙ: «Мне врачи говорили, что у него были проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о причинах быстрой замены хавбека Николая Михайленко в матче против «Полесья» (4:1).

«К сожалению, он почувствовал боль в задней поверхности бедра, и для того, чтобы не усложнять, чтобы он не получил более серьезную проблему, то сделали эту замену. Перед игрой мы договаривались, что если у кого-то возникают какие-либо проблемы, они говорят об этом. График у нас действительно был насыщенный и работа была тоже непростой, поэтому мы это прекрасно понимали и предупреждали ребят, что все, кто сегодня вышел в стартовом составе, должны быть готовы на сто процентов. А если у кого-то возникают какие-то проблемы, они должны сразу говорить – не надо терпеть, а потом усложнять.

Мне врачи говорили, что у него были определенные проблемы, но он взялся выйти в стартовом составе. Потом он почувствовал боль, мы сразу сделали замену – и хочу в этом плане подтвердить, что Бражко вышел и отыграл на отличном уровне», – сказал Шовковский.

Николай Михайленко Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
_ Moore
Торрес перед кожним матчем заявляє про "певні проблеми"?
