Украина. Премьер лига31 августа 2025, 17:06 | Обновлено 31 августа 2025, 18:14
ВИДЕО. Это уже разгром. Волошин забил четвертый гол в ворота Полесья
«Динамо» очень мощно начинает вторую половину игры
В начале второго тайма киевское «Динамо» довело счет до разгромного – 4:1.
Еще в первой половине игры на гол Йосефи киевляне ответили дублем Буяльского и точным ударом Герреро.
А на 50-й минуте Назар Волошин совершил стремительный рывок с правого фланга, ворвался в штрафную гостей и отправил мяч в сетку. Защитники «Полесья» только наблюдали за его проходом.
