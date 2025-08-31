ВИДЕО. Это уже разгром. Волошин забил четвертый гол в ворота Полесья

В начале второго тайма киевское «Динамо» довело счет до разгромного – 4:1.

Еще в первой половине игры на гол Йосефи киевляне ответили дублем Буяльского и точным ударом Герреро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А на 50-й минуте Назар Волошин совершил стремительный рывок с правого фланга, ворвался в штрафную гостей и отправил мяч в сетку. Защитники «Полесья» только наблюдали за его проходом.