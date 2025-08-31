Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 17:06
ВИДЕО. Это уже разгром. Волошин забил четвертый гол в ворота Полесья

«Динамо» очень мощно начинает вторую половину игры

ФК Динамо. Назар Волошин

В начале второго тайма киевское «Динамо» довело счет до разгромного – 4:1.

Еще в первой половине игры на гол Йосефи киевляне ответили дублем Буяльского и точным ударом Герреро.

А на 50-й минуте Назар Волошин совершил стремительный рывок с правого фланга, ворвался в штрафную гостей и отправил мяч в сетку. Защитники «Полесья» только наблюдали за его проходом.

