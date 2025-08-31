Украина. Премьер лига31 августа 2025, 16:46 |
96
0
ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку
На перерыв команды ушли с преимуществом «Динамо»
31 августа 2025, 16:46 |
96
0
Вторая половина первого тайма осталась за "Динамо". Игроки «Полесья» пытались от защищаться, но тщетно.
На 32-й минуте Виталий Буяльский вывел киевлян вперед точным ударом с пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
А на 44-й Буяльский мастерски замкнул передачу от партнера и установил счет 3:1.
До этого в матче отличились Йосефи за «Полесье» и Герреро за «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2025, 09:20 7
Кто из представителей Украины играл ранее в составе «орлов»?
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 1
Украинец хочет играть за «Милан»
Футбол | 31.08.2025, 16:34
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Бокс | 31.08.2025, 10:02
Комментарии 0
Популярные новости
30.08.2025, 19:59 2
30.08.2025, 01:34 2
30.08.2025, 13:33 12
29.08.2025, 19:41 7
30.08.2025, 23:45 1
30.08.2025, 08:39 2
29.08.2025, 23:02 1
30.08.2025, 04:00 7