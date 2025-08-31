Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 16:46 |
96
0

ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку

На перерыв команды ушли с преимуществом «Динамо»

31 августа 2025, 16:46 |
96
0
ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Вторая половина первого тайма осталась за "Динамо". Игроки «Полесья» пытались от защищаться, но тщетно.

На 32-й минуте Виталий Буяльский вывел киевлян вперед точным ударом с пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А на 44-й Буяльский мастерски замкнул передачу от партнера и установил счет 3:1.

До этого в матче отличились Йосефи за «Полесье» и Герреро за «Динамо».

По теме:
Первая лига. Ингулец на выезде разгромил Подолье
Динамо – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Метко с пенальти. Буяльский вывел Динамо вперед
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Динамо - Полесье
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Футбол | 31 августа 2025, 09:20 7
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики

Кто из представителей Украины играл ранее в составе «орлов»?

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 1
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

Украинец хочет играть за «Милан»

Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Футбол | 31.08.2025, 16:34
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 1
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем