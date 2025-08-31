ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку

Вторая половина первого тайма осталась за "Динамо". Игроки «Полесья» пытались от защищаться, но тщетно.

На 32-й минуте Виталий Буяльский вывел киевлян вперед точным ударом с пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А на 44-й Буяльский мастерски замкнул передачу от партнера и установил счет 3:1.

До этого в матче отличились Йосефи за «Полесье» и Герреро за «Динамо».