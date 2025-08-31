Сборные Украины и Франции встречались 12 раз. История противостояний

5 сентября во Вроцлаве сборная Украины матчем против сборной Франции начнет отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года.

Наша сборная 12 раз в своей истории встречалась с французами. В активе «сине-желтых» 1 победа, 5 ничьих и 6 поражений. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 8:23.

Все матчи между сборными Украины и Франции

1999: ЧЕ, Франция – Украина – 0:0

1999: ЧЕ, Украина – Франция – 0:0

2004: ТМ, Франция – Украина – 1:0

2007: ЧЕ, Франция – Украина – 2:0

2007: ЧЕ, Украина – Франция – 2:2

2011: ТМ, Украина – Франция – 1:4

2012: ЧЕ, Украина – Франция – 0:2

2013: ЧМ, Украина – Франция – 2:0

2013: ЧМ, Франция – Украина – 3:0

2020: ТМ, Франция – Украина – 7:1

2021: ЧМ, Франция – Украина – 1:1

2021: ЧМ, Украина – Франция – 1:1

Игроки сборной Украины, которые забивали голы в матчах против сборной Франции: Андрей Воронин, Андрей Шевченко, анатолий тимощук, Роман Зозуля, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко.

* ЧЕ – чемпионат Европы, ЧМ – чемпионат мира, ТМ – товарищеский матч.