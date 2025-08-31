Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 августа 2025, 13:53
Сборные Украины и Франции встречались 12 раз. История противостояний

Статистика на стороне «синих»

Сборные Украины и Франции встречались 12 раз. История противостояний
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября во Вроцлаве сборная Украины матчем против сборной Франции начнет отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года.

Наша сборная 12 раз в своей истории встречалась с французами. В активе «сине-желтых» 1 победа, 5 ничьих и 6 поражений. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 8:23.

Все матчи между сборными Украины и Франции

  • 1999: ЧЕ, Франция – Украина – 0:0
  • 1999: ЧЕ, Украина – Франция – 0:0
  • 2004: ТМ, Франция – Украина – 1:0
  • 2007: ЧЕ, Франция – Украина – 2:0
  • 2007: ЧЕ, Украина – Франция – 2:2
  • 2011: ТМ, Украина – Франция – 1:4
  • 2012: ЧЕ, Украина – Франция – 0:2
  • 2013: ЧМ, Украина – Франция – 2:0
  • 2013: ЧМ, Франция – Украина – 3:0
  • 2020: ТМ, Франция – Украина – 7:1
  • 2021: ЧМ, Франция – Украина – 1:1
  • 2021: ЧМ, Украина – Франция – 1:1

Игроки сборной Украины, которые забивали голы в матчах против сборной Франции: Андрей Воронин, Андрей Шевченко, анатолий тимощук, Роман Зозуля, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко.

* ЧЕ – чемпионат Европы, ЧМ – чемпионат мира, ТМ – товарищеский матч.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
