Сборные Украины и Франции встречались 12 раз. История противостояний
Статистика на стороне «синих»
5 сентября во Вроцлаве сборная Украины матчем против сборной Франции начнет отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года.
Наша сборная 12 раз в своей истории встречалась с французами. В активе «сине-желтых» 1 победа, 5 ничьих и 6 поражений. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 8:23.
Все матчи между сборными Украины и Франции
- 1999: ЧЕ, Франция – Украина – 0:0
- 1999: ЧЕ, Украина – Франция – 0:0
- 2004: ТМ, Франция – Украина – 1:0
- 2007: ЧЕ, Франция – Украина – 2:0
- 2007: ЧЕ, Украина – Франция – 2:2
- 2011: ТМ, Украина – Франция – 1:4
- 2012: ЧЕ, Украина – Франция – 0:2
- 2013: ЧМ, Украина – Франция – 2:0
- 2013: ЧМ, Франция – Украина – 3:0
- 2020: ТМ, Франция – Украина – 7:1
- 2021: ЧМ, Франция – Украина – 1:1
- 2021: ЧМ, Украина – Франция – 1:1
Игроки сборной Украины, которые забивали голы в матчах против сборной Франции: Андрей Воронин, Андрей Шевченко, анатолий тимощук, Роман Зозуля, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко.
* ЧЕ – чемпионат Европы, ЧМ – чемпионат мира, ТМ – товарищеский матч.
