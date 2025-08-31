Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно имя соперника Ворсклы в квалификации Q3 женской ЛЧ
Лига чемпионов
31 августа 2025, 13:32 | Обновлено 31 августа 2025, 13:41
Стало известно имя соперника Ворсклы в квалификации Q3 женской ЛЧ

Украинские футболистки встретятся с клубом «Левен» из Бельгии

ФК Ворскла

31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов среди женщин.

Единственный украинский представитель, полтавская «Ворскла», узнала своего соперника на следующем этапе турнира.

Согласно результатам жеребьевки, «Ворскла» встретится с бельгийским клубом «Ауд-Хеверле Левен».

Матчи между командами запланированы на 11 и 18 сентября.

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Ворскла» в мини-турнире сначала обыграла грузинский клуб «Ланчхути» (5:0), а затем в финале разобралась с литовской «Гинтрой» (2:0).

Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава жеребьевка Лиги чемпионов Ауд-Хеверле Левен
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
