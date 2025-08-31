В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Ворскла» в мини-турнире сначала обыграла грузинский клуб «Ланчхути» (5:0), а затем в финале разобралась с литовской «Гинтрой» (2:0).
Стало известно имя соперника Ворсклы в квалификации Q3 женской ЛЧ
Украинские футболистки встретятся с клубом «Левен» из Бельгии
31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов среди женщин.
Единственный украинский представитель, полтавская «Ворскла», узнала своего соперника на следующем этапе турнира.
Согласно результатам жеребьевки, «Ворскла» встретится с бельгийским клубом «Ауд-Хеверле Левен».
Матчи между командами запланированы на 11 и 18 сентября.
The third qualifying round draw is complete ✅#UWCL— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) August 31, 2025
