Бензема стал третьим действующим европейским бомбардиром с 500+ голами
Впереди француза только Криштиану Роналду и Роберт Левандовски
В стартовом матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Ахдуд» со счетом 5:2.
Благодаря хет-трику Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере.
Французский нападающий стал третьим среди действующих европейских футболистов, достигших отметки в 500 забитых мячей в карьере.
Лучшие бомбардиры среди действующих европейских футболистов
- 940 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 695 – Роберт Левандовски (Польша)
- 501 – Карим Бензема (Франция)
- 460 – Гарри Кейн (Англия)
- 449 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 404 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 380 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 365 – Андре-Пьер Жиньяк (Франция)
- 347 – Оливье Жиру (Франция)
- 330 – Антуан Гризманн (Франция)
