Бензема стал третьим действующим европейским бомбардиром с 500+ голами

В стартовом матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Ахдуд» со счетом 5:2.

Благодаря хет-трику Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере.

Французский нападающий стал третьим среди действующих европейских футболистов, достигших отметки в 500 забитых мячей в карьере.

Лучшие бомбардиры среди действующих европейских футболистов

940 – Криштиану Роналду (Португалия) 695 – Роберт Левандовски (Польша) 501 – Карим Бензема (Франция) 460 – Гарри Кейн (Англия) 449 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) 404 – Ромелу Лукаку (Бельгия) 380 – Килиан Мбаппе (Франция) 365 – Андре-Пьер Жиньяк (Франция) 347 – Оливье Жиру (Франция) 330 – Антуан Гризманн (Франция)