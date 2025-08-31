Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бензема стал третьим действующим европейским бомбардиром с 500+ голами
Саудовская Аравия
31 августа 2025, 13:30
Бензема стал третьим действующим европейским бомбардиром с 500+ голами

Впереди француза только Криштиану Роналду и Роберт Левандовски

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В стартовом матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Ахдуд» со счетом 5:2.

Благодаря хет-трику Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере.

Французский нападающий стал третьим среди действующих европейских футболистов, достигших отметки в 500 забитых мячей в карьере.

Лучшие бомбардиры среди действующих европейских футболистов

  1. 940 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 695 – Роберт Левандовски (Польша)
  3. 501 – Карим Бензема (Франция)
  4. 460 – Гарри Кейн (Англия)
  5. 449 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  6. 404 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  7. 380 – Килиан Мбаппе (Франция)
  8. 365 – Андре-Пьер Жиньяк (Франция)
  9. 347 – Оливье Жиру (Франция)
  10. 330 – Антуан Гризманн (Франция)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
