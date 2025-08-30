Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  500 и 700. Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере
Саудовская Аравия
500 и 700. Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере

Нападающий «Аль-Иттихад» снова вошел в историю французского футбола

500 и 700. Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В стартовом матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Ахдуд» со счетом 5:2.

Хет-триком за победителей отличился Карим Бензема.

Французский нападающий первым своим голом совершил свое 700-е результативное действие в карьере, а вторым – забил свой 500-й гол во всех турнирах.

Карим Бензема стал первым французским футболистом, который отличился 500 забитыми мячами.

Лучшие французские бомбардиры в истории

  1. 501 – Карим Бензема
  2. 411 – Тьерри Анри
  3. 380 – Килиан Мбаппе

Голы Карима Бензема (501)

  • 354 – Реал
  • 66 – Лион
  • 44 – Аль-Иттихад
  • 37 – сборная Франции

ВИДЕО. Рефери не засчитал уже третий гол Реала в матче против Мальорки
ФОТО. Гол Мбаппе в матче Реал – Мальорка снова был отменен из-за офсайда
Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахдуд статистика Карим Бензема рекорд Тьерри Анри Килиан Мбаппе Реал Мадрид Лион сборная Франции по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
