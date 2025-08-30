500 и 700. Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере
Нападающий «Аль-Иттихад» снова вошел в историю французского футбола
В стартовом матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Ахдуд» со счетом 5:2.
Хет-триком за победителей отличился Карим Бензема.
Французский нападающий первым своим голом совершил свое 700-е результативное действие в карьере, а вторым – забил свой 500-й гол во всех турнирах.
Карим Бензема стал первым французским футболистом, который отличился 500 забитыми мячами.
Лучшие французские бомбардиры в истории
- 501 – Карим Бензема
- 411 – Тьерри Анри
- 380 – Килиан Мбаппе
Голы Карима Бензема (501)
- 354 – Реал
- 66 – Лион
- 44 – Аль-Иттихад
- 37 – сборная Франции
