ВИДЕО. От юниора до лидера Шахтера. Как менялся Судаков с 2017 по 2025
Пресс-служба горняков опубликовала забавную коллекцию фото
Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».
Пресс-служба горняков опубликовала забавную коллекцию фото: как менялся Судаков с 2017 по 2025 год.
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.
За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ ⏩ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 31, 2025
🧡 Георгій Судаков ⚒️#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/FowwLmlNGp
