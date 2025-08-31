Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Пресс-служба горняков опубликовала забавную коллекцию фото: как менялся Судаков с 2017 по 2025 год.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

ВИДЕО. От юниора до лидера Шахтера. Как менялся Судаков с 2017 по 2025 год