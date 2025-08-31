Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. От юниора до лидера Шахтера. Как менялся Судаков с 2017 по 2025
31 августа 2025, 13:39 | Обновлено 31 августа 2025, 13:40
Пресс-служба горняков опубликовала забавную коллекцию фото

ФК Шахтер. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Пресс-служба горняков опубликовала забавную коллекцию фото: как менялся Судаков с 2017 по 2025 год.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

По теме:
Легенда АПЛ и Лестера перейдет к новичку Серии А. Фабрицио подтвердил
ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
СУДАКОВ: «Буду грустить по пацанам. Особенно по Коле и по грузину»
Бенфика трансферы фото аренда игрока Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
