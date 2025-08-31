Украина. Премьер лига31 августа 2025, 11:57 | Обновлено 31 августа 2025, 12:05
ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе
Пресс-служба горняков опубликовала яркие исторические фотографии
31 августа 2025, 11:57 | Обновлено 31 августа 2025, 12:05
Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».
Пресс-служба донецкого клуба опубликовала яркие исторические фотографии.
За 8 лет в клубе Судаков из юноша академии стал лидером Шахтера.
За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе
