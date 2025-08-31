Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала яркие исторические фотографии.

За 8 лет в клубе Судаков из юноша академии стал лидером Шахтера.

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе