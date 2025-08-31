Судаков перешел в Бенфику. Полная статистика выступлений хавбека за Шахтер
Между клубами подписано арендное соглашение с обязательным выкупом
22-летний украинский полузащитник Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальский топ-гранд – «Бенфику».
Судаков на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.
В команде орлов Судакову отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.
За профессиональную карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
Судаков с горняками выиграл 4 трофея:
- Чемпионат Украины (2): 2022/23, 2023/24
- Кубка Украины (2): 2023/24, 2024/25
Статистика Судакова за Шахтер: 148 матчей, 35 голов, 26 ассистов
