Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 08:57 | Обновлено 31 августа 2025, 09:00
91
0

Между клубами подписано арендное соглашение с обязательным выкупом

Судаков перешел в Бенфику. Полная статистика выступлений хавбека за Шахтер
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летний украинский полузащитник Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальский топ-гранд – «Бенфику».

Судаков на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.

В команде орлов Судакову отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

За профессиональную карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

Судаков с горняками выиграл 4 трофея:

  • Чемпионат Украины (2): 2022/23, 2023/24
  • Кубка Украины (2): 2023/24, 2024/25

Статистика Судакова за Шахтер: 148 матчей, 35 голов, 26 ассистов

Николай Степанов
