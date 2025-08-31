Калитвинцев открыл голевой счет в 7-м клубе элитного дивизиона

В матче с «Рухом» (2:0) Владислав Калитвинцев забил 25-й мяч в карьере (ЧУ – 24, КУ – 1). При этом 32-летний полузащитник «Металлиста 1925» открыл голевой счет уже в седьмом для себя клубе элитного дивизиона. Ранее 10 раз он отличился в чемпионатах Украины за «Десну», 5 – за «Черноморец», 3 – за «Александрию», по 2 – за «Динамо» и «Зарю», 1 – за «Арсенал».

К слову, за большее число команд забивали в УПЛ только два игрока – Сергей Шищенко и Валерий Федорчук.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины