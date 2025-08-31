Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 11:51 | Обновлено 31 августа 2025, 12:22
Калитвинцев открыл голевой счет в 7-м клубе элитного дивизиона

32-летний хавбек харьковчан забил первый мяч за «Металлист 1925» в УПЛ

Калитвинцев открыл голевой счет в 7-м клубе элитного дивизиона
ФК Металлист 1925. Владислав Калитвинцев

В матче с «Рухом» (2:0) Владислав Калитвинцев забил 25-й мяч в карьере (ЧУ – 24, КУ – 1). При этом 32-летний полузащитник «Металлиста 1925» открыл голевой счет уже в седьмом для себя клубе элитного дивизиона. Ранее 10 раз он отличился в чемпионатах Украины за «Десну», 5 – за «Черноморец», 3 – за «Александрию», по 2 – за «Динамо» и «Зарю», 1 – за «Арсенал».

К слову, за большее число команд забивали в УПЛ только два игрока – Сергей Шищенко и Валерий Федорчук.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К

Игрок

Клубы

Голы

8

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (2), Шахтер (1), Нива Т (3),

54

Кривбасс (2), Металлург З (2), Металлург Д (35),

Ильичевец (5), Черноморец (4)

8

Валерий ФЕДОРЧУК

Львов (3), Кривбасс (4), Карпаты (2), Днепр (1),

21

Динамо (1), Верес (1), Мариуполь (4), Рух (5)

7

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (1),Харьков (14), Шахтер (42),

99

Днепр (2), Карпаты (23), Черноморец (3), Заря (14)

7

Сергей МИЗИН

Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),

90

ЦСКА/Арсенал (24),, Карпаты (25), Кривбасс (7),

Металлист (8)

7

Денис ОЛЕЙНИК

Нефтяник (1). Динамо (1), Арсенал (5),

42

Металлист (21), Днепр (9), Ворскла (2), ЛНЗ (3)

7

Игорь ПЛОТКО

Волынь (3), Карпаты (11), Днепр (1), Торпедо (1),

29

Металлург З (1), Кривбасс (2), Металлург М (10)

7

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо (6), Днепр (4), Черноморец (4), Карпаты (8),

28

Металлург З (3), Оболонь (2), Волынь (1)

7

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

Динамо (2), Черноморец (5), Заря (2), Арсенал (1),

24

Десна (10), Александрия (3), Металлист 1925 (1)

цифры и факты Владислав Калитвинцев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
