ОФИЦИАЛЬНО. Марсель за смешные деньги подписал бывшего лидера клуба АПЛ

Французский «Марсель» официально объявил о трансфере левого защитника «Вест Хэма» Эмерсона. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт итальянского защитника с провансальским клубом рассчитан на 2 года – до 30 июня 2027 года. О финансовых условиях личного контракта итальянца ничего не сообщается.

Эмерсон перебрался из французского Марселя из расположения лондонского «Вест Хэма». Руководство французского гранда заплатило «молотобойцам» 700 тысяч евро.

Эмерсон выступал за «Вест Хэм» с августа 2022 года, когда перешел из «Челси» за 15,4 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.