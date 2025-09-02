Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель за смешные деньги подписал бывшего лидера клуба АПЛ
Франция
02 сентября 2025, 16:09 | Обновлено 02 сентября 2025, 16:12
1219
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель за смешные деньги подписал бывшего лидера клуба АПЛ

Итальянский защитник Эмерсон сменил клубную прописку

02 сентября 2025, 16:09 | Обновлено 02 сентября 2025, 16:12
1219
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель за смешные деньги подписал бывшего лидера клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерсон

Французский «Марсель» официально объявил о трансфере левого защитника «Вест Хэма» Эмерсона. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт итальянского защитника с провансальским клубом рассчитан на 2 года – до 30 июня 2027 года. О финансовых условиях личного контракта итальянца ничего не сообщается.

Эмерсон перебрался из французского Марселя из расположения лондонского «Вест Хэма». Руководство французского гранда заплатило «молотобойцам» 700 тысяч евро.

Эмерсон выступал за «Вест Хэм» с августа 2022 года, когда перешел из «Челси» за 15,4 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших игроков в истории Ман Сити перебрался в Турцию
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Баварии перебрался в клуб АПЛ
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
Челси Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Эмерсон Палмиери Вест Хэм
Олег Вахоцкий Источник: ФК Марсель
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01 сентября 2025, 17:53 4
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба

Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан

НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02 сентября 2025, 00:10 3
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть

Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций

Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»
Футбол | 02.09.2025, 16:55
Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»
Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Теннис | 02.09.2025, 10:10
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 23
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем