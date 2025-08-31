Галатасарай продолжает обновлять рекорды турецкой Суперлиги

В матче четвертого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» победил «Ризеспор» со счетом 3:1.

Чемпионы Турции, как и в прошлом сезоне 2024/25, начали чемпионат 2025/26 с четырех побед подряд.

Тем самым «Галатасарай» повторил свое же достижение в сезонах 1960/61 и 1961/62, когда им также удалось в двух сезонах подряд начать чемпионат с четырех побед.

Также «Галатасарай» впервые с сезона 2009/10 забил 3+ гола в каждом из четырех первых матчей чемпионата:

Также стоит отметить, что за «Галатасарай» очередными голами отметились звездные легионеры команды: Виктор Осимхен и Мауро Икарди. Осимхен имеет уже 28 голов в чемпионате Турции, Икарди – 53.

4 - Bu sezon Süper Lig'deki dört maçını da kazanan @GalatasaraySK, 1960/61 & 1961/62'nin ardından lig tarihinde ikinci kez üst üste iki sezona dörtte dört yaparak başladı. Standart. pic.twitter.com/vo2unmkpWO