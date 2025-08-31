Галатасарай продолжает обновлять рекорды турецкой Суперлиги
Чемпионы страны не заметили очередного соперника
В матче четвертого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» победил «Ризеспор» со счетом 3:1.
Чемпионы Турции, как и в прошлом сезоне 2024/25, начали чемпионат 2025/26 с четырех побед подряд.
Тем самым «Галатасарай» повторил свое же достижение в сезонах 1960/61 и 1961/62, когда им также удалось в двух сезонах подряд начать чемпионат с четырех побед.
Также «Галатасарай» впервые с сезона 2009/10 забил 3+ гола в каждом из четырех первых матчей чемпионата:
- 3:0 против «Газиантепа»
- 3:0 против «Фатих Карагюмрук»
- 4:0 против «Кайсериспора»
- 3:1 против «Ризеспора»
Также стоит отметить, что за «Галатасарай» очередными голами отметились звездные легионеры команды: Виктор Осимхен и Мауро Икарди. Осимхен имеет уже 28 голов в чемпионате Турции, Икарди – 53.
4 - Bu sezon Süper Lig'deki dört maçını da kazanan @GalatasaraySK, 1960/61 & 1961/62'nin ardından lig tarihinde ikinci kez üst üste iki sezona dörtte dört yaparak başladı. Standart. pic.twitter.com/vo2unmkpWO— OptaCan (@OptaCan) August 30, 2025
1 - @GalatasaraySK, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonuna ilk dört maçında da 3+ gol atarak başladı (toplam 13 gol).— OptaCan (@OptaCan) August 30, 2025
3-1 🆚 Çaykur Rizespor
4-0 🆚 Kayserispor
3-0 🆚 Fatih Karagümrük
3-0 🆚 Gaziantep FK
Panayır. pic.twitter.com/QeARJuIBvT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба клуба стартуют в турнире 2 октября 2025 года
Сергей о возможном бое Александра против Джейка Пола