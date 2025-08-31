Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
31 августа 2025, 02:30
Галатасарай продолжает обновлять рекорды турецкой Суперлиги

Чемпионы страны не заметили очередного соперника

Галатасарай продолжает обновлять рекорды турецкой Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» победил «Ризеспор» со счетом 3:1.

Чемпионы Турции, как и в прошлом сезоне 2024/25, начали чемпионат 2025/26 с четырех побед подряд.

Тем самым «Галатасарай» повторил свое же достижение в сезонах 1960/61 и 1961/62, когда им также удалось в двух сезонах подряд начать чемпионат с четырех побед.

Также «Галатасарай» впервые с сезона 2009/10 забил 3+ гола в каждом из четырех первых матчей чемпионата:

  • 3:0 против «Газиантепа»
  • 3:0 против «Фатих Карагюмрук»
  • 4:0 против «Кайсериспора»
  • 3:1 против «Ризеспора»

Также стоит отметить, что за «Галатасарай» очередными голами отметились звездные легионеры команды: Виктор Осимхен и Мауро Икарди. Осимхен имеет уже 28 голов в чемпионате Турции, Икарди – 53.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
