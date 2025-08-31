Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 августа 2025, 03:34 | Обновлено 31 августа 2025, 04:39
Пиза – Рома – 0:1. Довбик вышел на замену. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Серии А

31 августа 2025, 03:34 | Обновлено 31 августа 2025, 04:39
Пиза – Рома – 0:1. Довбик вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В субботу, 30 августа, состоялся матч второго тура итальянской Серии А между «Пизой» и римской «Ромой».

Встречу принимал «Арена Гарибальди» в Пизе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Матиас Суле.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле на 73-й минуте, результативными действиями не отличился.

Серия А. 2-й тур

Пиза – Рома – 0:1

Гол: Суле, 55

Видео голов и обзор матча:

