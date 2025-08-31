Пиза – Рома – 0:1. Довбик вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура Серии А
В субботу, 30 августа, состоялся матч второго тура итальянской Серии А между «Пизой» и римской «Ромой».
Встречу принимал «Арена Гарибальди» в Пизе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости добыли победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Матиас Суле.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле на 73-й минуте, результативными действиями не отличился.
Серия А. 2-й тур
Пиза – Рома – 0:1
Гол: Суле, 55
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игли Таре сообщил, что стороны ведут переговоры об обмене украинца на Сантьяго Хименеса
Оба клуба стартуют в турнире 2 октября 2025 года