Бавария нацелилась на бельгийского нападающего

Бельгийский нападающий «РБ Лейпциг» Лои Опенда привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает возможность взять 25-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа после того, как сорвалась сделка по Николасу Джексону.

В прошедшем сезоне Лои Опенда провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее «Бавария» выиграла матч у «Аугсбурга» на пять голов.