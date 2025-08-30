Бавария нацелилась на бельгийского нападающего
Лои Опенда привлекает внимание мюнхенского гранда
Бельгийский нападающий «РБ Лейпциг» Лои Опенда привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Саша Тавольери.
По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает возможность взять 25-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа после того, как сорвалась сделка по Николасу Джексону.
В прошедшем сезоне Лои Опенда провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее «Бавария» выиграла матч у «Аугсбурга» на пять голов.
