Бавария выиграла матч у Аугсбурга на пять голов. Кейн оформил два ассиста

30 августа состоялся матч второго тура Бундеслиги 2025/26 между командами Аугсбург и Бавария.

Поединок прошел на стадионе BBK Arena. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые три мяча в этой встрече забили мюнхенцы – отличились Серж Гнабри, Луис Диас и Майкл Олисе. Дубль из ассистов оформил звездный английский форвард Гарри Кейн.

У хозяев во втором тайме голы забили Кристиян Якич и Мерт Кемюр.

Бавария за первые два тура нового сезона чемпионата Германии набрала шесть очков. Аугсбург на старте национального первенства одолел Фрайбург 3:1.

Бундеслига 2025/26. 2-й тур, 30 августа

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Якич, 53, Кемюр, 76 – Гнабри, 28, Диас, 45+4, Олисе, 48

