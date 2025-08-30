Бавария выиграла матч у Аугсбурга на пять голов. Кейн оформил два ассиста

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Аугсбург
30.08.2025 19:30 – FT 2 : 3
Бавария
Германия
30 августа 2025, 21:34 | Обновлено 30 августа 2025, 21:43
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа состоялся матч второго тура Бундеслиги 2025/26 между командами Аугсбург и Бавария.

Поединок прошел на стадионе BBK Arena. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые три мяча в этой встрече забили мюнхенцы – отличились Серж Гнабри, Луис Диас и Майкл Олисе. Дубль из ассистов оформил звездный английский форвард Гарри Кейн.

У хозяев во втором тайме голы забили Кристиян Якич и Мерт Кемюр.

Бавария за первые два тура нового сезона чемпионата Германии набрала шесть очков. Аугсбург на старте национального первенства одолел Фрайбург 3:1.

Бундеслига 2025/26. 2-й тур, 30 августа

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Якич, 53, Кемюр, 76 – Гнабри, 28, Диас, 45+4, Олисе, 48

pol-55
Діас хорош в полі,але не забивний,на 24сек взагалі опозорився,один забив а кілька нагод втратив(нагадує Сане),Гаррі розкішних два асиста,а третій самий цікавий запоров Лаймер,на перекинути голову сидячого воротаря?,Гнабрі гол забив і зник з гри.Кейн за цілу гру не отримав жодної передачі в штрафній,різні напарники могли віддавати,алеж самі бють а майстерності не стає.Захист в Баварії ніякий той Та на пару з Убеком привезли 1й гол,і взагалі як і раніше відмічав що Та в цьому сезоні поб*є рекорд Кіма того сезону 7привозів у свої ворота, в цього вже зо три.2й тайм ніякий а Компані вилупився як баран "на нові ворота"заміни як завжди тільки тільки погіршили гру,випустив гривастого Сашу Б.який нічого не зміг, тільки нокаутував гравця суперника,якого винесли на носилках.
