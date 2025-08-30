Бавария выиграла матч у Аугсбурга на пять голов. Кейн оформил два ассиста
Подопечные Венсана Компани добыли победу со счетом 3:2 во втором туре Бундеслиги
30 августа состоялся матч второго тура Бундеслиги 2025/26 между командами Аугсбург и Бавария.
Поединок прошел на стадионе BBK Arena. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Первые три мяча в этой встрече забили мюнхенцы – отличились Серж Гнабри, Луис Диас и Майкл Олисе. Дубль из ассистов оформил звездный английский форвард Гарри Кейн.
У хозяев во втором тайме голы забили Кристиян Якич и Мерт Кемюр.
Бавария за первые два тура нового сезона чемпионата Германии набрала шесть очков. Аугсбург на старте национального первенства одолел Фрайбург 3:1.
Бундеслига 2025/26. 2-й тур, 30 августа
Аугсбург – Бавария – 2:3
Голы: Якич, 53, Кемюр, 76 – Гнабри, 28, Диас, 45+4, Олисе, 48
