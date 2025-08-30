Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Был офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мбаппе
Испания
30 августа 2025, 23:11 | Обновлено 30 августа 2025, 23:21
0

30 августа Реал играет против Мальорки, мяч Килиана на 6-й минуте не был засчитан

30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте матча звездный французский форвард Килиан Мбаппе поразил ворота соперников после отличных индивидуальных действий и длинной передачи Трента Александера-Арнольда.

Однако рефери отменил гол француза из-за офсайда. Затем на 18-й минуте форвард гостей Ведат Мурики открыл счет, вывив гостей вперед.

Трент Александер-Арнольд Килиан Мбаппе фото офсайд (вне игры) Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
