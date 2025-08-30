Другие новости30 августа 2025, 22:17 |
795
5
ФОТО. Жена Забарного показала жизнь в Париже. Живут роскошно
Ангелина и Илья Забарные уже полюбили Париж
30 августа 2025, 22:17 |
795
5
Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, очаровала сеть новыми фото из Парижа.
Супруга футболиста посетила один из самых известных музеев города и поделилась атмосферными кадрами в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара наслаждается новым этапом в жизни после перехода Ильи в «Пари Сен-Жермен».
Илья и Ангелина вместе со школьных лет, а в 2022 году пара официально оформила отношения.
Комментарии 5
Живуть на чесно зароблене. Не накрали ж, як наші депутати
Життя вдалося,але Забарний сам заслужив!! А от дівці пощастило!! Скільки у нас таких полювальниць на футболістів з грошима,це вже стає професією)))
Насосала в Забарного -ухилянта ☝️
Куриця смоктабельна !
На фронтЗабарного -ухилянта !!!
