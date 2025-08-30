Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного показала жизнь в Париже. Живут роскошно
Другие новости
30 августа 2025, 22:17 |
795
5

ФОТО. Жена Забарного показала жизнь в Париже. Живут роскошно

Ангелина и Илья Забарные уже полюбили Париж

30 августа 2025, 22:17 |
795
5
ФОТО. Жена Забарного показала жизнь в Париже. Живут роскошно
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, очаровала сеть новыми фото из Парижа.

Супруга футболиста посетила один из самых известных музеев города и поделилась атмосферными кадрами в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара наслаждается новым этапом в жизни после перехода Ильи в «Пари Сен-Жермен».

Илья и Ангелина вместе со школьных лет, а в 2022 году пара официально оформила отношения.

По теме:
ФОТО. Украинская футбольная журналистка свела с ума новыми снимками
ВИДЕО. Три гола за первые 15 минут. ПСЖ с Забарным куражится в Тулузе
Тулуза – ПСЖ. Забарный – в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная ПСЖ сборная Украины по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 2
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30 августа 2025, 04:00 3
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»

Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума

Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Футбол | 30.08.2025, 21:10
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии. Когда объявят о трансфере?
Футбол | 30.08.2025, 15:37
Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии. Когда объявят о трансфере?
Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии. Когда объявят о трансфере?
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Живуть на чесно зароблене. Не накрали ж, як наші депутати
Ответить
+2
Vitason
Життя вдалося,але Забарний сам заслужив!! А от дівці пощастило!! Скільки у нас таких полювальниць на футболістів з грошима,це вже стає професією)))
Ответить
+1
contr
Насосала  в Забарного -ухилянта ☝️
Ответить
-3
contr
Куриця смоктабельна !
Ответить
-5
contr
На фронтЗабарного  -ухилянта !!!
Ответить
-7
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 83
Футбол
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем