ФОТО. Жена Забарного показала жизнь в Париже. Живут роскошно

Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, очаровала сеть новыми фото из Парижа.

Супруга футболиста посетила один из самых известных музеев города и поделилась атмосферными кадрами в Instagram.

Пара наслаждается новым этапом в жизни после перехода Ильи в «Пари Сен-Жермен».

Илья и Ангелина вместе со школьных лет, а в 2022 году пара официально оформила отношения.