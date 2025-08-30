Пас не спас. Поражение Комо, ничья Пармы и Аталанты
Два матча чемпионата Италии, три гола
Одной из самых интересных команд чемпионата Италии является Комо молодого наставника Сеска Фабрегаса.
В первом туре Комо спокойно обыграл Лацио 2:0, однако в субботу не справился с Болоньей – поражение 0:1, гол забил лидер хозяев Орсолини.
В составе гостей весь матч провел топ-талант Нико Пас, однако сегодня аргентинец результативными действиями не отметился.
В другом матче Аталанта и Парма обменялись голами и свели поединок к ничьей.
Чемпионат Италии. 2-й тур
Парма – Аталанта 1:1
Голы: Кутроне, 85 – Пашалич, 79
Болонья – Комо 1:0
Гол: Орсолини, 59
