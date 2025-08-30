Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пас не спас. Поражение Комо, ничья Пармы и Аталанты
Чемпионат Италии
Болонья
30.08.2025 19:30 – FT 1 : 0
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 августа 2025, 21:34 | Обновлено 30 августа 2025, 21:39
79
0

Пас не спас. Поражение Комо, ничья Пармы и Аталанты

Два матча чемпионата Италии, три гола

30 августа 2025, 21:34 | Обновлено 30 августа 2025, 21:39
79
0
Пас не спас. Поражение Комо, ничья Пармы и Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

Одной из самых интересных команд чемпионата Италии является Комо молодого наставника Сеска Фабрегаса.

В первом туре Комо спокойно обыграл Лацио 2:0, однако в субботу не справился с Болоньей – поражение 0:1, гол забил лидер хозяев Орсолини.

В составе гостей весь матч провел топ-талант Нико Пас, однако сегодня аргентинец результативными действиями не отметился.

В другом матче Аталанта и Парма обменялись голами и свели поединок к ничьей.

Чемпионат Италии. 2-й тур

Парма – Аталанта 1:1
Голы: Кутроне, 85 – Пашалич, 79

Болонья – Комо 1:0
Гол: Орсолини, 59

Турнирная таблица

По теме:
Наполи – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
На фоне слухов о трансфере. Гасперини решил, будет ли Довбик играть с Пизой
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо Аталанта Парма Болонья Серия A Нико Пас
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30 августа 2025, 04:00 3
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»

Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума

Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:47 37
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо

Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана

Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Футбол | 29.08.2025, 23:02
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Тренер Эпицентра: «Делаем все, чтобы Супряга наконец забил этот гол»
Футбол | 30.08.2025, 21:23
Тренер Эпицентра: «Делаем все, чтобы Супряга наконец забил этот гол»
Тренер Эпицентра: «Делаем все, чтобы Супряга наконец забил этот гол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем