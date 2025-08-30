Пас не спас. Поражение Комо, ничья Пармы и Аталанты

Одной из самых интересных команд чемпионата Италии является Комо молодого наставника Сеска Фабрегаса.

В первом туре Комо спокойно обыграл Лацио 2:0, однако в субботу не справился с Болоньей – поражение 0:1, гол забил лидер хозяев Орсолини.

В составе гостей весь матч провел топ-талант Нико Пас, однако сегодня аргентинец результативными действиями не отметился.

В другом матче Аталанта и Парма обменялись голами и свели поединок к ничьей.

Чемпионат Италии. 2-й тур

Парма – Аталанта 1:1

Голы: Кутроне, 85 – Пашалич, 79

Болонья – Комо 1:0

Гол: Орсолини, 59

Турнирная таблица