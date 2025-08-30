Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Динамо Киев
31.08.2025 15:30 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 23:56
Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 31 августа в 15:30 по Киеву

Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

31 августа, свою встречу в четвертом туре УПЛ проведут Динамо Киев и Полесье Житомир. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Динамо Киев

Старт сезона у киевлян не удался, речь идет у еврокубках, где была цель попасть в Лигу чемпионов, а в итоге сыграют только в основном раунде Лиги конференций. Динамо в квалификации прошло только мальтийский Хамрун, а уступило, Пафосу и на этой неделе не смогли пройти Маккаби Тель-Авив – 1:3 в гостях и 1:0 дома. Все перечисленные соперники были проходимыми, но команда сейчас показывает слабую игру, так что поражения были по делу.

Конечно, отсутствие фактора своей арены давит на украинские клубы, однако, все списывать на это точно не стоит. В чемпионате команда идет без потерь, в трех выездных встречах по очереди обыграли Верес – 1:0, Рух – 5:1 и Эпицентр – 4:1. Динамо единоличный лидер чемпионата.

Полесье Житомир

Свои силы в еврокубках попробовало и Полесье, играли в квалификации Лиги конференций. Прошли сначала Санта-Колому из Андорры – 1:2 дома и 4:1 в гостях, а потом венгерский Пакш – 3:0 дома и 1:2 на выезде. Самым грозным и опасным соперником была Фиорентина, которой уступили в формально домашнем матче 0:3, а потом, чуть не сделали камбэк в ответной игре, так как забили к 14-й минуте дважды. Чуда в итоге не случилось, начиная с 79-й минуты подопечные Руслана Ротаня пропустили трижды, уступив 2:3.

Неважным получился старт в УПЛ, обыграли в гостях Карпаты – 2:0, после чего проиграли на своем поле Колосу – 0:1 и ЛНЗ Черкассы – 0:2. Еврокубковая кампания завершилась, пора переключаться на внутреннюю арену.

Личные встречи

У команд небольшая история очных противостояний, всего четыре официальных матчах, дважды побеждало Динамо, раз выиграло Полесье, в одной встрече была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне киевляне выиграло дома 2:1, а в гостях расписали нулевую ничью.

Прогноз

Хоть столичный клуб и котируется фаворитом, ставить на киевлян опасная затея, неудача в еврокубках может негативно повлиять на игру в чемпионате.

Ожидаю непредсказуемого матча двух амбициозных команд, вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен голами за 2,12.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
31 августа 2025 -
15:30
Полесье
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
