Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может этим летом сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

По информации итальянского журналиста Николы Скиры, Артем Довбик выразил свое желание присоединиться к «Милану». Нападающий также согласился бы на аренду на один сезон. Агент Габриэле Джуффрида, который выступает посредником в трансфере, уже активно работает над переездом Артема в столицу моды.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».