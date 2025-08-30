Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Италия
30 августа 2025, 21:57 |
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

Украинец хочет играть за «Милан»

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может этим летом сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

По информации итальянского журналиста Николы Скиры, Артем Довбик выразил свое желание присоединиться к «Милану». Нападающий также согласился бы на аренду на один сезон. Агент Габриэле Джуффрида, который выступает посредником в трансфере, уже активно работает над переездом Артема в столицу моды.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
