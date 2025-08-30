Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Украинец хочет играть за «Милан»
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может этим летом сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.
По информации итальянского журналиста Николы Скиры, Артем Довбик выразил свое желание присоединиться к «Милану». Нападающий также согласился бы на аренду на один сезон. Агент Габриэле Джуффрида, который выступает посредником в трансфере, уже активно работает над переездом Артема в столицу моды.
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
#ASRoma’s striker Artem #Dovbyk has given his availability to join #ACMilan: the striker would also accept a loan move. The intermediary Gabriele Giuffrida is at work. #transfers https://t.co/LpzaXVP2Hd— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы
Нагорняк оценил четвертое поражение в четырех матчах