  4. ВИДЕО. Металлист 1925 огорчил Рух, забили Калитвинцев и Итодо
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 19:05 | Обновлено 30 августа 2025, 19:15
ВИДЕО. Металлист 1925 огорчил Рух, забили Калитвинцев и Итодо

Харьковчане оформили мячи в первом тайме

ФК Металлист 1925

В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 4-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Рухом.

Харьковская команда, владея преимуществом, вышла вперед на 26-й минуте, когда с передачи Эрмира Рашицы забил Владислав Калитвинцев.

А под перерыв отличился Итодо.

Чемпионат Украины. 4-й тур

Металлист 1925 – Рух 2:0
Голы: Калитвинцев, 26, Итодо, 45

