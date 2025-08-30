ВИДЕО. Металлист 1925 огорчил Рух, забили Калитвинцев и Итодо

В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 4-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Рухом.

Харьковская команда, владея преимуществом, вышла вперед на 26-й минуте, когда с передачи Эрмира Рашицы забил Владислав Калитвинцев.

А под перерыв отличился Итодо.

Чемпионат Украины. 4-й тур

Металлист 1925 – Рух 2:0

Голы: Калитвинцев, 26, Итодо, 45