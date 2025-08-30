Украина. Премьер лига30 августа 2025, 19:05 | Обновлено 30 августа 2025, 19:15
ВИДЕО. Металлист 1925 огорчил Рух, забили Калитвинцев и Итодо
Харьковчане оформили мячи в первом тайме
В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 4-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Рухом.
Харьковская команда, владея преимуществом, вышла вперед на 26-й минуте, когда с передачи Эрмира Рашицы забил Владислав Калитвинцев.
А под перерыв отличился Итодо.
Чемпионат Украины. 4-й тур
Металлист 1925 – Рух 2:0
Голы: Калитвинцев, 26, Итодо, 45
