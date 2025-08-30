Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиаско нового Байера, суператака Айнтрахта, успех Штутгарта
Германия
30 августа 2025, 18:59 | Обновлено 30 августа 2025, 19:20
292
1

Фиаско нового Байера, суператака Айнтрахта, успех Штутгарта

Результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии

30 августа 2025, 18:59 | Обновлено 30 августа 2025, 19:20
292
1
Фиаско нового Байера, суператака Айнтрахта, успех Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ряд матчей 2-го тура чемпионата Германии.

Отметим ничью Байера и Вердера – 3:3. Обновленная команда Эрика тен Хага вела 3:1 и была в большинстве, но пропустила два мяча в конце встречи.

В стартовом туре Байер проиграл Хоффенхайму.

Лидером таблицы является Айнтрахт, который в двух матчах забил семь голов. И это несмотря на продажу Уго Экитике в Ливерпуль.

Победы удалось одержать Штутгарту и Лейпцигу.

Чемпионат Германии. 2-й тур

Вердер – Байер 3:3
Голы: Шмид, 44 (с пен), 76, Кулибали, 90+6 – Шик, 5, 64, Тиллман, 35

Штутгарт – Боруссия Менхенладбах 1:0
Гол: Андрес, 79

Лейпциг – Хайденхайм 2:0
Голы: Баумгартнер, 48, Ромуло, 78

Хоффенхайм – Айнтрахт 1:3
Голы: Промель, 90– Доан, 17, 27, Урзун, 51

Andromed
