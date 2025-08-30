Фиаско нового Байера, суператака Айнтрахта, успех Штутгарта
Результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии
Состоялся ряд матчей 2-го тура чемпионата Германии.
Отметим ничью Байера и Вердера – 3:3. Обновленная команда Эрика тен Хага вела 3:1 и была в большинстве, но пропустила два мяча в конце встречи.
В стартовом туре Байер проиграл Хоффенхайму.
Лидером таблицы является Айнтрахт, который в двух матчах забил семь голов. И это несмотря на продажу Уго Экитике в Ливерпуль.
Победы удалось одержать Штутгарту и Лейпцигу.
Чемпионат Германии. 2-й тур
Вердер – Байер 3:3
Голы: Шмид, 44 (с пен), 76, Кулибали, 90+6 – Шик, 5, 64, Тиллман, 35
Штутгарт – Боруссия Менхенладбах 1:0
Гол: Андрес, 79
Лейпциг – Хайденхайм 2:0
Голы: Баумгартнер, 48, Ромуло, 78
Хоффенхайм – Айнтрахт 1:3
Голы: Промель, 90– Доан, 17, 27, Урзун, 51
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября
Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян