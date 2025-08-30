Ястремская / Паркс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала US Open 2025
30 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
Во втором раунде украинка и ее напарница Алиша Паркс (США) сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после игры Майю / Мпеши-Перрикар – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Ястремская и Парк проводят первый совместный турнир.
Победительницы противостояния в 1/8 финала поборются либо против Анны Блинковой и Магдалены Френх, либо против Камилы Осорио и Юань Юэ.
