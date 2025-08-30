Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская / Паркс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
30 августа 2025, 15:43 |
88
0

Ястремская / Паркс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала US Open 2025

30 августа 2025, 15:43 |
88
0
Ястремская / Паркс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

30 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

Во втором раунде украинка и ее напарница Алиша Паркс (США) сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после игры Майю / Мпеши-Перрикар – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ястремская и Парк проводят первый совместный турнир.

Победительницы противостояния в 1/8 финала поборются либо против Анны Блинковой и Магдалены Френх, либо против Камилы Осорио и Юань Юэ.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Янник Синнер – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Алиша Паркс Катерина Синякова Тейлор Таунсенд смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 62
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан

Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку

ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Футбол | 30 августа 2025, 09:51 12
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»

Владислав верит в успех украинских клубов в еврокубках

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд US
Теннис | 30.08.2025, 09:21
Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд US
Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд US
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 2
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 7
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 6
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем