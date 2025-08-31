Супертрансфер. Один из лучших форвардов мира сменит клуб, большая сумма

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак станет игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает Ян Аге Фьйортофт.

По информации источника, соглашение между клубами по трансферу 25-летнего футболиста достигнуто. Сумма перехода составит 130 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» согласился отдать защитника в «Рому».