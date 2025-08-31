Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 августа 2025, 02:02 | Обновлено 31 августа 2025, 02:03
Супертрансфер. Один из лучших форвардов мира сменит клуб, большая сумма

Александер Исак станет игроком «Ливерпуля»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак станет игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает Ян Аге Фьйортофт.

По информации источника, соглашение между клубами по трансферу 25-летнего футболиста достигнуто. Сумма перехода составит 130 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» согласился отдать защитника в «Рому».

