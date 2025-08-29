Соглашение достигнуто. Ливерпуль согласился отдать защитника в Рому
Костас Цимикас на правах аренды переедет в Рим
Римский «Рома» достиг принципиальной договоренности с «Ливерпулем» по защитнику Костасу Цимикасу.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «красные» разрешили греческому футболисту присоединиться к «волкам» на правах аренды.
В ближайшее время Костас пройдет медицинское обследование в римском клубе.
«Волки» взяли на себя зарплату Цимикаса, поскольку защитник горел желанием перейти в Рим.
Цимикас защищает цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, отдал 18 результативных передач и выиграл пять трофеев.
🚨🟡🔴 Kostas Tsimikas to AS Roma, here we go! Loan deal agreed with Liverpool as he’s been authorized for travel and medical tests.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
AS Roma will cover his salary until June as Tsimikas really wanted the move. pic.twitter.com/jcnryvCwQk
