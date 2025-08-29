Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Соглашение достигнуто. Ливерпуль согласился отдать защитника в Рому
Англия
29 августа 2025, 21:37 | Обновлено 29 августа 2025, 22:00
Костас Цимикас на правах аренды переедет в Рим

Getty Images/Global Images Ukraine. Костас Цимикас

Римский «Рома» достиг принципиальной договоренности с «Ливерпулем» по защитнику Костасу Цимикасу.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «красные» разрешили греческому футболисту присоединиться к «волкам» на правах аренды.

В ближайшее время Костас пройдет медицинское обследование в римском клубе.

«Волки» взяли на себя зарплату Цимикаса, поскольку защитник горел желанием перейти в Рим.

Цимикас защищает цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, отдал 18 результативных передач и выиграл пять трофеев.

Ливерпуль Рома Рим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Серии A Костас Цимикас Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо



