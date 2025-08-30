Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 11:25
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Эпицентр

Матч 4-го тура УПЛ состоится 30 августа в 15:30

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Эпицентр
УПЛ

В субботу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Эпицентр».

Команды встретятся на Колос в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Камянского.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

где смотреть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
