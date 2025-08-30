Украина. Премьер лига30 августа 2025, 11:25 |
32
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Эпицентр
Матч 4-го тура УПЛ состоится 30 августа в 15:30
30 августа 2025, 11:25
32
0
В субботу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Эпицентр».
Команды встретятся на Колос в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Камянского.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
