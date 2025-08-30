Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как прошлогодняя финалистка US Open наказала Азаренко в 3-м круге
US Open
30 августа 2025, 09:11 | Обновлено 30 августа 2025, 10:31
489
0

ВИДЕО. Как прошлогодняя финалистка US Open наказала Азаренко в 3-м круге

Джессика Пегула уверенно справилась с «нейтралкой» на пути во вторую неделю мейджора

ВИДЕО. Как прошлогодняя финалистка US Open наказала Азаренко в 3-м круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США продолжает выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде американка, которая в 2025 году сыграла в финале US Open, в двух сетах разобралась с «нейтралкой» Викторией Азаренко (WTA 132).

US Open 2025. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Виктория Азаренко – 6:1, 7:5

Пегула провела шестое очное противостояние против Азаренко на уровне Тура и добыла третью победу.

Следующей оппоненткой Джессики будет ее соотечественница Энн Ли. Помимо Азаренко, Пегула на мейджоре в Нью-Йорке также выиграла у Майяр Шериф и Анны Блинковой.

31-летняя Пегула стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось выйти в 1/8 финала на четырех подряд розыгрышей US Open в женском одиночном разряде после Серены Уильямс (2011–2016).

По теме:
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа
Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Джессика Пегула Виктория Азаренко US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
