ВИДЕО. Как прошлогодняя финалистка US Open наказала Азаренко в 3-м круге

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США продолжает выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде американка, которая в 2025 году сыграла в финале US Open, в двух сетах разобралась с «нейтралкой» Викторией Азаренко (WTA 132).

US Open 2025. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Виктория Азаренко – 6:1, 7:5

Пегула провела шестое очное противостояние против Азаренко на уровне Тура и добыла третью победу.

Следующей оппоненткой Джессики будет ее соотечественница Энн Ли. Помимо Азаренко, Пегула на мейджоре в Нью-Йорке также выиграла у Майяр Шериф и Анны Блинковой.

31-летняя Пегула стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось выйти в 1/8 финала на четырех подряд розыгрышей US Open в женском одиночном разряде после Серены Уильямс (2011–2016).