Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 02:59 | Обновлено 30 августа 2025, 03:33
ФИЛИППОВ: «Атмосфера в Полесье отличная, а условия лучше, чем в Бельгии»

Форвард Полесья поделился впечатлениями от выступлений за клуб

YouTube. Александр Филиппов

Форвард «Полесья» Александр Филипов поделился впечатлениями от выступлений за житомирский клуб:

«Первые впечатления от «Полесья»? Только положительные впечатления. Я пришел в коллектив, где знал многих ребят. Плюс тренерский штаб пришел вместе со мной из «Александрии», поэтому адаптация почти не нужна. Все ребята позитивные, все улыбаются – очень легкая атмосфера, все тихо и гладко.

С кем играл раньше? Я год назад играл в «Днепре-1», поэтому знаю ребят 7–8. С кем-то пересекался на футбольных полях, играли друг против друга. Меньше знаком с легионерами и молодежью, но с каждой тренировкой понимания добавляется, привыкаем друг к другу.

Тренировочная база в Житомире? Первый этап подготовки был в Житомире. До этого общался с ребятами, которые рассказывали о базе. Одним словом – «вау». Все условия: восстановительные процедуры, медицинское оборудование, качественные футбольные поля – все на очень высоком уровне.

В «Полесье» условия лучше, чем в моем бельгийском клубе «Сент-Трюйден». Там был небольшой комплекс, два хороших поля и синтетика на стадионе, но не хватало восстановительных процедур, не было места для проживания футболистов. Перед матчами не заезжают в отель – собираются на стадионе за три часа до игры. Мы в Украине привыкли заезжать накануне, отдыхать. Там после обеда сразу готовишься к игре – тяжело. Между тренировками тоже негде было отдохнуть, максимум – сидишь в раздевалке или на диване в тренажерке. Восстановление? Сам ищешь массажиста. Это зависит от бюджета клубов. «Сент-Трюйден» – не самый богатый клуб Бельгии. Ребята из «Гента» говорили, что там другой уровень – все есть.

Как состоялся переход в «Полесье»? После сезона в «Александрии» во время отпуска агент сказал, что есть разговор с «Полесьем». Потом появился еще один вариант, но я хотел в Житомир. Лично позвонил Руслану Ротаню, сказал: хочу быть в команде. Он ответил: нужно немного времени. Я ждал, пока он проведет переговоры с руководством и поймет ситуацию в команде. Хорошо, что все сложилось.

Сезон в «Александрии»? Очень позитивный. Ни одного негативного момента не вспомнил. Мы были как семья. Индивидуально – хет-трик «Шахтеру», большие победы над сильными соперниками, хорошие игры с «Динамо», «Шахтером». Несмотря на поражения, команда росла. Второе место при нашем бюджете – это большое достижение.

Физическая форма? Парадоксально, но сейчас, в 32 года, чувствую себя очень хорошо. Благодаря тренерам по физподготовке добавилось больше скоростной работы, что важно для нападающих. По сравнению с «Десной» или «Днепром-1», где километраж был похожим, здесь интенсивность выше. Нам тяжело, но мы понимаем, что это нужно для сезона.

Сборная Украины? Очень хочу попасть в национальную команду и каждый день работаю для этого. Но есть опытный тренерский штаб, который видит картину. Если сейчас меня не вызывают – значит, есть лучшие. Это стимул. Нужно работать, верить и делать свою работу в клубе. Возраст – не проблема: 32 или 34 года. Все будет хорошо.

Возвращение в Украину после войны? Начинал в Бельгии с большими планами, но не все сложилось. Первый год был сложным, дальше хотел уйти в аренду. Пошел в «Ригу», потому что чемпионат Латвии только начинался, были хорошие отзывы. Но началась война – очень тяжело морально. Мысли о семье, об Украине. В итоге решил вернуться, потому что хотел быть ближе к дому, к семье и играть в украинском футболе».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: YouTube
