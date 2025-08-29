В субботу, 30 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Лидс

В прошлом сезоне коллектив набрал 100 очков в Чемпионшипе и занял 1-е место турнира, опередив «Бернли» благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных. В межсезонье «Лидс» потратил более 74 миллионов фунтов, в том числе подписав Ноа Окафора из «Милана» и Шона Лонгстаффа из «Ньюкасла».

В 1-м туре АПЛ коллектив одержал минимальную победу над «Эвертоном», однако уже во 2-м раунде соревнований «Лидс» был разгромлен «Арсеналом» со счетом 5:0. Также клуб уже вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Шеффилду Венздей» в серии пенальти 1/32 финала.

Ньюкасл

За 38 игр АПЛ в прошлом сезоне коллектив набрал 66 баллов и занял 5-е место, опередив «Астон Виллу» благодаря лучшей разнице голов. Эта позиция в чемпионате позволила команде принять участие в грядущем сезоне Лиги чемпионов. Летом команда подписала Энтони Эллангу, Малика Тчау, Джейкоба Рэмзи, взяла в аренду Аарона Рамсдейла, а также завершает переход Ника Вольтемаде.

На предсезонной подготовке коллектив не победил ни в одном из 6 матчей. Также «сороки» неудачно стартовали в чемпионате – в 1-м туре клуб сыграл вничью 0:0 против «Астон Виллы», а во 2-м уступил «Ливерпулю» со счетом 3:2.

Личные встречи

Начиная с 2021 команды сыграли между собой 5 поединков. Каждый из коллективов одержал по 1 победе, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Ньюкасла» продолжается уже 10 поединков подряд. За это время на счету команды 7 поражений и 3 ничьих.

«Лидс» пропустил 5 голов в текущем сезоне АПЛ – 2-й худший результат среди всех команд.

«Ньюкасл» не одержал ни одной победы в 4 последних выездных играх. В последний раз команда побеждала на выезде еще в начале апреля 2025 года в игре против «Лестера».

Возможные стартовые составы

Лидс: Перри – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл – Штах, Лонгстафф, Груев – Ньонто, Пиру, Джеймс

Ньюкасл: Рамсдейл – Ливраменто, Бьорн, Тчау, Трипьер – Рэмзи, Майли, Гимараеш – Барнс, Осула, Эланга

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.