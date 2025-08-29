На шаг ближе к исторической тысяче. Роналду забил 940-й гол в карьере
Португалец достиг этой отметки в составе шести команд
Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду благодаря забитому мячу с пенальти в последнем матче достиг отметки в 940 голов в профессиональной карьере.
29 августа состоялась встреча 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.
Этот мяч стал 940-м в карьере легендарного португальца. Наибольшее количество голов Роналду забил в составе мадридского «Реала» (450). За другие команды и сборную он отличился еще 490 раз («Манчестер Юнайтед» – 145, сборная Португалии – 138, «Ювентус» – 101, «Аль-Наср» – 101, «Спортинг» – 5).
До исторической отметки в 1000 голов легендарному нападающему осталось забить всего 60 голов.
Cristiano Ronaldo 🇵🇹 acaba de llegar a los 9️⃣4️⃣0️⃣ goles oficiales en su carrera:— Only Stats (@TheGoatStats) August 29, 2025
- Sporting de Lisboa 🇵🇹 5
- Manchester United 🏴 145
- Real Madrid 🇪🇸 450
- Juventus 🇮🇹 101
- AL NASSR 🇸🇦 101 🆕
- Seleccion de Portugal 🇵🇹 138#ligasaudi #ArabiaSaudita #alnassr #mane #joaofelix… pic.twitter.com/C99hUgbGrm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка
Тренер «Динамо» – о эпизоде с Шапаренко