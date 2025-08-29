Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На шаг ближе к исторической тысяче. Роналду забил 940-й гол в карьере
Саудовская Аравия
На шаг ближе к исторической тысяче. Роналду забил 940-й гол в карьере

Португалец достиг этой отметки в составе шести команд

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду благодаря забитому мячу с пенальти в последнем матче достиг отметки в 940 голов в профессиональной карьере.

29 августа состоялась встреча 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.

Этот мяч стал 940-м в карьере легендарного португальца. Наибольшее количество голов Роналду забил в составе мадридского «Реала» (450). За другие команды и сборную он отличился еще 490 раз («Манчестер Юнайтед» – 145, сборная Португалии – 138, «Ювентус» – 101, «Аль-Наср» – 101, «Спортинг» – 5).

До исторической отметки в 1000 голов легендарному нападающему осталось забить всего 60 голов.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Mark4854590
Та якось та має до тієї тисячі дійти. Гол з пенальті для статистики такий же самий, як і інші
