Англия29 августа 2025, 22:16 | Обновлено 29 августа 2025, 22:17
ВИДЕО. Украинец отличился голом за молодежку Сандерленда
Тимур Тутеров впервые забил в новом сезоне
Вечером, 29 августа, начался матч второго тура чемпионата Англии между «Сандерлендом U-21» и «Вест Хэмом U-21».
Поединок проходит на клубной базе «Сандерленда».
С первых минут в стартовом составе хозяев вышел 20-летний украинский вингер Тимур Тутёров.
Пропуская 0:2, украинский футболист сократил отставание. Тимур удачно реализовал момент на 34-й минуте, забив свой первый гол в сезоне.
Давай , пацан ! Збірній потрібна "свіжа кров" .
