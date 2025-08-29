Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Украинец отличился голом за молодежку Сандерленда
Англия
29 августа 2025, 22:16 | Обновлено 29 августа 2025, 22:17
ВИДЕО. Украинец отличился голом за молодежку Сандерленда

Тимур Тутеров впервые забил в новом сезоне

ВИДЕО. Украинец отличился голом за молодежку Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

Вечером, 29 августа, начался матч второго тура чемпионата Англии между «Сандерлендом U-21» и «Вест Хэмом U-21».

Поединок проходит на клубной базе «Сандерленда».

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел 20-летний украинский вингер Тимур Тутёров.

Пропуская 0:2, украинский футболист сократил отставание. Тимур удачно реализовал момент на 34-й минуте, забив свой первый гол в сезоне.

ВИДЕО. Украинец отличился голом за молодежку Сандерленда

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Микола Захарченко
Давай , пацан ! Збірній потрібна "свіжа кров" .
